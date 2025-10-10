Apps que impulsan tu rendimiento físico en 2025

Tecnología y entrenamiento se unen para mejorar salud, energía y bienestar diario.

Redacción T21 / 10.10.2025 / 1:22 pm

Herramientas como Strava, FitOn y Ejercicios en casa pueden ayudar a planificar rutinas, registrar progresos, y mantenerse activo

La salud es un bien preciado que merece atención constante, y para preservarla es importante mantener la práctica regular de actividad física. Estar activo contribuye en la prevención de enfermedades, el bienestar mental, la calidad del sueño, el control del estrés y el mantenimiento de la energía diaria.

Por ello, en el marco de semana que conmemora el Día de la Educación Física y Deporte en el Perú, Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone, presenta una selección de aplicaciones que pueden funcionan como guías de ejercicios, entrenamientos estructurados y seguimiento personalizado, entre otros alcances.

JEFIT

Es una aplicación reconocida para planificar y registrar entrenamientos de fuerza. Posee una extensa biblioteca de más de mil ejercicios, permite construir rutinas personalizadas, ajustar series y descansos, y llevar un historial muy detallado. Adicionalmente, brinda cronómetros de descanso y estadísticas sobre cargas y volumen de entrenamiento, lo que facilita evaluar la evolución a lo largo del tiempo.

MyFitnessPal

Más que una app de entrenamiento, MyFitnessPal es una aliada para equilibrar ejercicio y alimentación. Permite registrar comidas, calcular calorías y hacer seguimiento de los nutrientes diarios, conectándose además con distintas aplicaciones deportivas para ofrecer una visión integral del progreso físico. Gracias a su base de datos de alimentos y su interfaz intuitiva, es ideal para quienes buscan mejorar su rendimiento combinando buena nutrición con actividad constante.

Strava

Strava es una de las aplicaciones favoritas entre corredores y ciclistas, ya que utiliza el GPS del teléfono para registrar rutas, velocidad y distancia con gran precisión. Su comunidad activa y los retos semanales ayudan a mantener la motivación y el hábito deportivo. Además, gracias a dispositivos como el vivo V50 Lite, que integra una potente batería de 6500 mAh, los usuarios pueden mantener la app conectada durante toda la jornada sin preocuparse por la carga.

Ejercicios en casa: Sin equipo

Esta aplicación ofrece rutinas de ejercicios que pueden realizarse sin necesidad de equipos ni máquinas, aprovechando solo el peso corporal. Incluye programas para diferentes zonas musculares (piernas, brazos, abdominales, espalda), así como sesiones de calentamiento y estiramientos. Cada ejercicio se acompaña de animaciones o vídeos explicativos que ayudan a mantener la técnica correcta, y permite registrar el progreso y configurar recordatorios.

FitOn

Pensada para quienes disfrutan de las clases guiadas, FitOn reúne rutinas de distintos estilos, desde cardio y fuerza hasta yoga o pilates, dirigidas por entrenadores certificados. Su catálogo se actualiza constantemente y ofrece sesiones de diferentes duraciones, lo que permite adaptar el ejercicio al tiempo disponible.

Estas aplicaciones pueden utilizarse de forma cómoda en dispositivos como el vivo V50 Lite, que, gracias a su batería de 6500 mAh y buena resistencia, permite mantener las sesiones de entrenamiento, el registro de actividades y el uso continuo de las apps durante toda la jornada sin interrupciones.