Yape + BCP: Recargas instantáneas, buses sin efectivo

Movilízate se recarga desde el celular; más viajes sin efectivo y movilidad urbana más segura y ágil.

Redacción T21 / 25.02.2026 / 10:24 pm

Solo en el 2025, más de 74 mil viajes en Etuchisa, Nueva América, la 50 y Urbanito se pagaron con recargas digitales.

La digitalización de los pasajes en las empresas de transporte sigue avanzando en el Perú. Así, solo entre abril y diciembre del año pasado más de 74 mil viajes en las empresas de las rutas de transporte ETUCHISA (El Chino), Nueva América, la 50 y Urbanito se pagaron con recargas a la tarjeta Movilízate desde Yape y la app Banca Móvil del BCP, de manera rápida, segura y sin depender del efectivo.

Si eres un recurrente pasajero de estas rutas, puedes recargar tu tarjeta con Yape o desde la app del BCP para tener tu saldo disponible al instante y subir al bus sin complicaciones.

Para hacerlo, solo debes seguir estos pasos:

En Yape, ingresa a ‘Yapear Servicios’, o en la app del BCP, a la opción ‘Pago de servicios’. Busca el nombre Movilízate e ingresa el número de tu tarjeta. Finalmente, coloca el monto a recargar y listo.

Una vez se confirme la operación, podrás pagar y viajar sin problemas.

Desde su lanzamiento en abril, el crecimiento de este mecanismo de recarga se viene acelerando. Se proyecta que este crecimiento continuará de manera estable durante 2026, acelerando la transición hacia un transporte más moderno y eficiente.

Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos del BCP, a través de Yape, como la digitalización de la recarga del Metropolitano y los corredores complementarios, que buscan reducir el uso del efectivo y fomentar soluciones tecnológicas que faciliten la movilidad diaria de millones de peruanos.

Con aliados como AEMUS, que reúne a estas cuatro importantes empresas de Lima y Callao, Metropolitano y Lima Pass, que opera los corredores complementarios en Lima Metropolitana, el objetivo es seguir democratizando el acceso a opciones de pago digitales e impulsar soluciones que permitan movilizarse por la ciudad de forma más segura, sin necesidad de llevar efectivo.