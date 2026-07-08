Yape y Félix abren nueva ruta de remesas desde EE.UU.

La integración permite recibir dinero en minutos en Yape, en soles o dólares, con un flujo completado por WhatsApp.

Redacción T21 / 08.07.2026 / 11:16 am

Yape y Félix, la fintech que permite enviar dinero por WhatsApp y que ya es utilizada por casi medio millón de migrantes latinos en Estados Unidos (EE. UU.), anunciaron una alianza para facilitar la recepción de remesas hacia el Perú.

Con esta integración, los usuarios podrán recibir dinero directamente en su Yape en soles o dólares, a través de un flujo iniciado desde la app y completado por WhatsApp, en una apuesta por hacer más simple, rápida y cotidiana la recepción de remesas desde EE.UU.

La alianza también marca la llegada de Félix al mercado peruano, de la mano de una de las plataformas financieras de mayor adopción en el país, y se da en un contexto en el que el Perú recibió US$5,368 millones en remesas en 2025 y en el que Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de esos envíos.

Para recibir la remesa a través de Yape, los yaperos deben ingresar al menú de la app, seleccionar la funcionalidad “Remesas”, luego elegir Quiero recibir y de ahí seleccionar Félix vía WhatsApp, así se genera el enlace que tienen que compartir con su familiar o contacto en Estados Unidos para completar el envío. Una vez que el amigo o familiar finalice la operación, la remesa se acredita en minutos directamente en Yape.

“Con esta alianza buscamos seguir simplificando la experiencia de quienes reciben dinero del exterior. Incorporar a Félix, con un flujo a través de WhatsApp, nos permite hacer este proceso aún más cercano y fácil para nuestros yaperos. Desde que lanzamos nuestra funcionalidad de recepción de dinero del exterior, hemos procesado más de S/2,550 millones a través de Yape, y más de 1 millón de yaperos han recibido remesas de más de 20 países en el mundo”, señaló Claudia Silva, Head de Pagos de Yape.

Desde el lado de Félix, la entrada a Perú se apoya en una propuesta que ya ha ganado tracción entre comunidades latinas en Estados Unidos: usar WhatsApp como interfaz principal para enviar dinero, sin necesidad de descargar una aplicación adicional ni pasar por procesos más complejos de los que suelen ofrecer los servicios tradicionales. El servicio de Félix está pensado para enviar dinero de forma rápida y sencilla a América Latina.

“Perú era un paso natural para Félix. Es un corredor relevante, con una comunidad peruana muy activa en Estados Unidos y con usuarios cada vez más familiarizados con resolver su vida financiera desde el celular. Entrar de la mano de Yape nos permite combinar la simplicidad de WhatsApp con una experiencia de recepción que ya forma parte del día a día de millones de personas”, señaló Manuel Godoy, CEO de Félix.

Cabe resaltar que cualquier yapero afiliado a Yape con una cuenta BCP o con DNI podrá solicitar y recibir remesas a través de Félix. El monto máximo por transacción es de S/3,000 o US$ 999 y el límite mensual de recepción es de S/12,000 o US$3,200.