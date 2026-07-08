BCP lidera en agencias EDGE en Sudamérica

El banco suma 101 oficinas certificadas y reduce energía, agua y emisiones en su red nacional.

Redacción T21 / 08.07.2026 / 11:12 am

Como parte de su estrategia ambiental y de su compromiso de alcanzar la carbono-neutralidad al 2032, el BCP continúa impulsando la mejora de la eficiencia de su infraestructura a nivel nacional. Actualmente, la entidad cuenta con más de 37,000 m² y 101 agencias certificadas EDGE, consolidándose como el banco con la mayor cantidad de metros cuadrados y oficinas certificadas bajo este estándar en Sudamérica, reconocimiento otorgado por la International Finance Corporation (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial y desarrollador de la certificación.

Gracias a la transformación de su red de agencias, el BCP ha alcanzado ahorros aproximados de 1,800 MWh de energía y 14,000 m³ de agua al año, además de evitar la emisión de más de 300 toneladas de CO₂ equivalente anualmente, de acuerdo con la metodología de la certificación EDGE.

Asimismo, el 35% de las agencias certificadas del banco cuenta con nivel EDGE Advanced, categoría que distingue a las edificaciones que logran ahorros superiores al 40% en energía respecto de construcciones convencionales.

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) es una certificación internacional que reconoce a las edificaciones que incorporan medidas de eficiencia en el uso de recursos como energía, agua y materiales de construcción, contribuyendo a reducir su impacto ambiental.

"Nos sentimos muy orgullosos de los avances que venimos logrando en la transformación sostenible de nuestras agencias, como parte de nuestro compromiso con el cuidado del medioambiente y de brindar un servicio cada vez más eficiente y responsable a nuestros clientes. Estos resultados reflejan nuestro compromiso de integrar la sostenibilidad en nuestras operaciones. Además, buscamos impulsar este cambio con el ejemplo y a través de nuestros financiamientos, acompañando a más empresas en la implementación de iniciativas sostenibles”, señaló Diego Cavero, CEO del BCP.

Cabe resaltar que, en el 2024, la entidad obtuvo la certificación del primer proyecto EDGE Zero Carbon del Perú y de las dos primeras agencias EDGE Zero Carbon de Sudamérica, reconocimiento que acredita edificaciones con altos estándares de eficiencia energética y una gestión integral de sus emisiones operativas.

Estos resultados forman parte de la estrategia de sostenibilidad de la entidad bancaria, que busca incorporar criterios ambientales en la gestión de sus instalaciones y contribuir a una transición hacia una economía baja en carbono, alineada con los desafíos climáticos del país.