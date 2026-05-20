Yape lanza “Hijos” para pagos digitales supervisados

La superapp peruana amplía el acceso financiero digital con perfiles supervisados para adolescentes y control parental integrado.

Redacción T21 / 20.05.2026 / 1:08 pm

Yape, la superapp que cuenta con más de 16 millones de yaperos activos, lanzó “Hijos”, una nueva funcionalidad que permite a madres y padres yaperos asignar una cuenta de Yape a sus hijos, entre los 10 y 17 años, pero manteniendo la cuenta a nombre del adulto responsable, con el objetivo de que puedan usar dinero digital de manera simple y segura.

La iniciativa responde a una realidad cada vez más común en las familias peruanas: muchos padres ya transfieren dinero a sus hijos de manera digital, pero no cuentan con herramientas para supervisar su uso o establecer límites. Con “Hijos”, los menores acceden a una versión de la app con funcionalidades controladas, mientras los adultos responsables pueden ver el saldo y movimientos desde su mismo celular.

Con este perfil, los niños y adolescentes pueden enviar y recibir dinero, pagar o cobrar con QR, realizar recargas de celular y recargar su tarjeta del Metropolitano y corredores, pero con límites establecidos, ya que pueden enviar hasta S/500 diarios y recibir hasta S/1,000 al mes, montos que no pueden ser modificados. Además, tienen acceso a la sección de educación financiera “Aprende con Yape”, diseñada para acompañarlos en el uso responsable del dinero.

“Con Yape Hijos buscamos que los menores vayan ganando autonomía financiera de forma gradual, aprendiendo a usar el dinero con herramientas digitales desde edades tempranas, pero sin los riesgos que puede suponer darles dinero libremente”, señaló Micaela Elías, gerente de Propuesta de Valor de Pagos de Yape.

Desde la cuenta principal, el padre o madre puede administrar hasta cinco cuentas de este tipo, revisar movimientos recientes y eliminar la cuenta cuando lo considere necesario. La cuenta del menor siempre permanece vinculada a la cuenta del adulto, y el nombre del hijo no aparece en los yapeos, sino solo la del adulto responsable, lo que refuerza la seguridad del servicio.

Para habilitar “Hijos”, el adulto responsable debe contar con una cuenta Yape activa extra a su cuenta principal y descargar la aplicación en el celular del hijo. En caso de no tenerla, primero, el padre o madre debe crear otra cuenta yape a su nombre, usando un numero de celular y correo distintos a los de su cuenta principal. Luego, debe ingresar al botón Hijos, seleccionar la cuenta que fue creada para el menor, asignarle un apodo interno y la fecha de nacimiento del hijo, y confirmar la migración. Desde ese momento, el menor podrá utilizar la cuenta en versión Hijos desde su propio celular y el adulto podrá seguir gestionando la cuenta desde su aplicación.

Cabe resaltar que, si eres yapero con cuenta BCP puedes crear las cuentas extras a través de la app, pero si eres Yape con DNI debes acercarte a cualquier Agencia BCP para crear la cuenta BCP que asignarás a tu hijo en Yape.

Con este lanzamiento, Yape amplía su oferta de servicios financieros digitales e incorpora una herramienta enfocada en la educación financiera desde edades tempranas, en un contexto en el que el uso de pagos digitales es cada vez más frecuente entre niños y adolescentes.