Yape lleva internet satelital a más de 36 mil estudiantes en Perú

La superapp instaló 156 antenas Starlink en 150 colegios de nueve regiones para reducir la brecha digital y fortalecer la educación.

Redacción T21 / 11.05.2026 / 11:36 am

En línea con su compromiso de generar mayores oportunidades para todos los peruanos, Yape implementó antenas Starlink, de la mano de la ONG Enseña Perú, en instituciones educativas ubicadas en nueve regiones del país, lo que permitirá que más de 36 mil peruanos, conformados por la comunidad escolar –entre alumnos y docentes- accedan a internet contribuyendo a mejorar la calidad educativa del país.

Según el Ministerio de Educación, en el 2024 el Perú contaba con 71,065 locales educativos, de los cuales el 62.25% no tenía conexión a internet. Por eso, gracias a la colaboración de Yape con Enseña Perú, ONG que recibió la donación de 156 antenas Starlink, se contribuirá a reducir las brechas de conectividad en Lima y en las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica, La Libertad y Piura.

Es importante destacar que Yape estuvo a cargo del financiamiento de la logística de instalación y el plan de internet de las antenas, ubicadas en 150 instituciones educativas.

“Desde Yape buscamos transformar la educación de niñas, niños y jóvenes para que puedan aprender apoyándose de herramientas tecnológicas y desarrollarse de la mejor manera. Es así como el impacto de esta iniciativa impulsará el acceso a una educación de calidad para miles de estudiantes que son el futuro de nuestro país”, señaló Lucía Barrantes, Líder de Experiencia de Yape.

Como parte de la alianza de la superapp con Enseña Perú, ambas entidades realizan un monitoreo constante para asegurar el correcto funcionamiento de las antenas y brindar soporte ante cualquier eventualidad. Asimismo, vienen implementando un plan de apoyo pedagógico orientado a capacitar a los docentes en el uso adecuado de herramientas digitales, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa en las instituciones beneficiadas.