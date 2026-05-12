La ciberseguridad empresarial en el Mundial 2026

Turismo, banca y retail aceleran su blindaje digital ante el aumento de ciberataques rumbo al Mundial 2026.

Redacción T21 / 12.05.2026 / 12:47 pm

Expertos advierten que sectores como el financiero, el retail y el turismo deben anticipar sus protocolos de seguridad avanzada para evitar filtraciones masivas ante los picos de demanda previstos para el Mundial de fútbol 2026.

A medida que se acerca Mundial 2026, el entorno empresarial de Perú enfrenta una presión sin precedentes en términos de ciberseguridad. El Panorama de Amenazas Corporativas de Kaspersky revela que, solo en 2025, se registraron más de 297 mil ataques de malware diarios dirigidos a empresas en el país. Esto evidencia una actividad persistente de los ciberdelincuentes contra sectores estratégicos, incluidos algunos jugadores clave del torneo, como el turismo, retail, transporte y servicios financieros.

Antes del pitazo inicial, debido al masivo flujo de información sensible que circula por sus plataformas digitales, las organizaciones peruanas ya están disputando su partido más crítico en la cancha digital: la gestión y protección de datos. Sus principales rivales son los ciberdelincuentes con ataques dirigidos, que buscan vulnerar desde bases de datos de reservaciones, hasta interceptar información bancaria y comprometer la infraestructura que sostiene las transacciones de empresas y usuarios. Al final, el objetivo es explotar esta información crítica para comprometer la continuidad de las operaciones en un acontecimiento que estará bajo el reflector mundial.

Lamentablemente, las empresas están jugando sin una estrategia y sin una defensa que cumpla su función. Y es que, mientras la mayoría de las organizaciones afirma que sus datos están bien protegidos, la realidad muestra que un 27% carece de un plan de ciberseguridad definido. Esta brecha en su táctica de juego deriva en la ausencia de políticas estrictas para el manejo de información sensible, falta de personal capacitado y controles deficientes sobre quién puede acceder a los activos de clientes, empleados o proveedores, entre otra información sensible.

Estas vulnerabilidades amenazan con agravarse durante los picos de demanda del Mundial, momento en el que la prioridad por mantener la operación activa podría llevar a las empresas a omitir validaciones de seguridad habituales en favor de la rapidez. Y la consecuencia no es solo un gol en contra, sino filtraciones de datos masivas. Por la urgencia y los descuidos, 42% de las empresas de la región ya ha sufrido fugas de información confidencial, dejando expuestos datos críticos, por lo que fortalecer la defensa se ha vuelto un tema de supervivencia para los negocios.

“En un torneo global, no puedes ganar solo con buenos delanteros; necesitas una defensa que anticipe cada jugada. Para las empresas, esta ‘defensa sólida’ debe basarse en una estrategia proactiva de seguridad avanzada que combine tecnologías de detección y respuesta (EDR y XDR) con Inteligencia de Amenazas para conocer de antemano los movimientos del rival. Este blindaje es vital en organizaciones que tendrán un papel estratégico, especialmente las instituciones financieras, ya que ellas soportarán una parte importante de las operaciones de miles de servicios, y cualquier ataque a su infraestructura tendría un efecto dominó. Solo con una visión amplia de las amenazas las empresas pueden llegar al pitazo final con el marcador a favor”, comentó Claudio Martinelli, director general para las Américas en Kaspersky.

Para que las empresas logren una defensa sólida y protejan los datos durante el Mundial, los expertos de Kaspersky comparten las siguientes recomendaciones: