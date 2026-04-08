Acceso único: El mayor riesgo invisible
Centralizar credenciales críticas expone a errores, ataques y pérdida total de control operativo.
Redacción T21 / 08.04.2026 / 10:30 am
- Expertos advierten que depender de una sola persona para gestionar accesos críticos incrementa la exposición a ciberataques y errores internos.
En un entorno donde las organizaciones dependen cada vez más de plataformas digitales, la gestión de accesos se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la ciberseguridad. Sin embargo, muchas empresas aún mantienen prácticas riesgosas, como centralizar credenciales clave en una sola persona, lo que puede desencadenar incidentes graves.
De acuerdo con recientes análisis del sector, el hecho de que un único colaborador tenga control total sobre cuentas, contraseñas o sistemas sensibles no solo incrementa el riesgo ante ataques externos, sino también frente a errores humanos, negligencias o incluso amenazas internas.
En América Latina, esta problemática ya ha tenido consecuencias. En Perú, por ejemplo, diversas empresas han enfrentado incidentes en los que exempleados o terceros con credenciales activas accedieron a sistemas internos tras finalizar su vínculo laboral. En algunos casos, esto derivó en filtración de información, interrupción de servicios o uso indebido de recursos corporativos, evidenciando la falta de protocolos adecuados de gestión de accesos.
Asimismo, se han reportado situaciones donde múltiples áreas comparten una misma contraseña para herramientas críticas, dificultando la trazabilidad de acciones y aumentando la superficie de ataque ante posibles filtraciones.
“Uno de los errores más comunes en las organizaciones es confiar en una sola persona para la administración de accesos críticos. Esto crea un punto único de falla que puede ser explotado tanto por ciberdelincuentes como por descuidos internos”, señala Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp.
El especialista añade que la falta de controles adecuados también complica la capacidad de respuesta ante incidentes: “Cuando no existe una gestión adecuada de identidades y accesos, es mucho más difícil detectar quién realizó una acción específica o contener rápidamente una amenaza”.
Frente a este panorama, se recomiendan:
- Implementar autenticación multifactor (MFA)
- Utilizar gestores de contraseñas corporativos
- Asignar privilegios mínimos según el rol de cada colaborador
- Realizar revisiones periódicas de accesos
“La ciberseguridad no solo depende de tecnología avanzada, sino también de procesos y cultura organizacional. Distribuir adecuadamente los accesos y mantener control sobre ellos es fundamental para reducir riesgos”, concluye Gutiérrez.
En ciberseguridad, un solo punto de acceso mal gestionado puede ser suficiente para comprometer toda la organización. Por ello, revisar cómo se administran las credenciales no solo reduce riesgos, sino que fortalece la capacidad de respuesta ante incidentes.
