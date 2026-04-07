Elecciones 2026: Dudas prácticas dominan búsquedas

Peruanos priorizan información clave como multas, horarios y locales de votación en la recta final electoral.

Redacción T21 / 07.04.2026 / 11:12 pm

Consultas sobre multas, horarios y locales de votación lideran las tendencias de búsqueda en la recta final del proceso electoral.

Tras meses de campaña electoral y debates presidenciales, este domingo los peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República, así como a los miembros del Congreso y del Parlamento Andino.

En la antesala de esta jornada decisiva, las tendencias de búsqueda de Google se han convertido en un termómetro real de las dudas que prevalecen entre la ciudadanía. Los datos reflejan que los votantes están utilizando el buscador no solo para informarse sobre las opciones políticas, sino principalmente para resolver aspectos logísticos y normativos del proceso.

Al analizar el concepto “Elecciones 2026”, Google Trends muestra que las consultas más frecuentes están centradas en el conocimiento de los actores políticos y las consecuencias de no asistir a la jornada. Términos como “candidatos elecciones 2026” y “multa de elecciones 2026”encabezan la lista de intereses de los usuarios.

Asimismo, las búsquedas que presentan un crecimiento son: “horario de votación”, “sepa donde votar", revelando una necesidad de servicio inmediato. A continuación, el detalle de las tendencias en Perú:

Temas relacionados en aumento:

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El comportamiento de las búsquedas en Google durante esta última semana revela a un electorado peruano enfocado en resolver dudas logísticas y normativas para asegurar su participación sin contratiempos.

Fuente: Trends: https://trends.google.es/explore?date=now%207-d&geo=PE&q=elecciones%25202026