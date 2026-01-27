Protege tus datos: Cuatro claves frente al fraude digital

Buenas prácticas para cuidarte ante ciberataques y robo de información personal.

Con el aumento de ciberataques, es necesario proteger desde contraseñas hasta datos sensibles que comprometan tu integridad

Cada 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos, una fecha que busca sensibilizar sobre la importancia de resguardar la información personal frente a riesgos creciente como ciberataques, robo de identidad, filtraciones y fraude financiero. En un contexto donde el Perú tiene un nuevo reglamento de Ley N° 29733, vigente desde marzo del 2025, las obligaciones para las empresas se han reforzado significativamente, así como la responsabilidad de los usuarios.

“La protección de datos ya no solo es un tema técnico; hoy es una prioridad legal, reputacional y financiera para negocios de todos los tamaños. La nueva normativa exige normativas estrictas para prevenir incidentes, notificar filtraciones y fortalecer los sistemas de seguridad”, precisó Yanett Aybar, gerente central de Riesgos de Compartamos Banco.

En ese sentido, Compartamos Banco brinda recomendaciones para proteger tus datos personales y así evitar algún tipo de ciberdelito que pueda vulnerar tu integridad y economía.

Proteger sus cuenta y dispositivos: es necesario usas contraseñas únicas, robustas y que no se reutilicen en distintos servicios. Además, es necesario activar la autenticación de dos factores en bancos, billeteras digitales y redes sociales.

Reconocer riesgos y fraudes comunes: el robo de datos personales y financieros ocurre normalmente por pishing, mensajes fraudulentos, sistemas que capturan contraseñas, entre otros. Es importante identificar este tipo de contenido y eliminarlo.

Evita usar redes de internet públicas: las redes pueden ser interceptadas mediante ataques cibernéticos. Esto hace que el ciberdelincuente pueda visualizar datos sensibles como contraseñas o números de tarjetas. En caso sea necesario conectarse a una red, sugerimos usar datos móviles o una red privada virtual (vpn).

Revisa y controla los permisos de las aplicaciones que instalas: muchas aplicaciones solicitan más acceso del necesario. Controlar esta información reduce riesgos de vigilancia indeseada o fuga de datos. La tendencia mundial muestra que los datos son el nuevo objetivo de ataques corporativos y personales.

En un ecosistema digital cada vez más complejo, proteger los datos personales es una necesidad urgente para emprendedores, clientes y todos los que usan sistemas tecnológicos donde se involucren sus datos personales.

“El incremento global de ciberataques hacen indispensable adoptar una cultura preventiva basada en tecnología, educación digital y cumplimiento normativo. La protección de datos no solo previene sanciones, construye confianza, reputación y sostenibilidad empresarial”, finalizó Aybar.