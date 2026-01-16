Alqo: Tecnología que protege la memoria de Lima

Un perro robot al servicio del patrimonio histórico.

Redacción T21 / 16.01.2026 / 6:56 pm

En el marco de los 491 años de la fundación de la ciudad, la Universidad de Lima incorpora a Alqo, un perro robot de alta tecnología, a los cerca de 50 proyectos de digitalización y preservación del patrimonio histórico en articulación con Prolima y el Cabildo Metropolitano de Lima.

No ladra ni mueve la cola, pero avanza con precisión sobre cuatro patas metálicas entre criptas, bóvedas y estructuras centenarias. Donde hay escombros, oscuridad o riesgo, Alqo (perro en quechua) observa y registra. En lugar de ojos, cuenta un escáner de alta precisión y, en vez de olfato, sensores que leen el espacio y capturan información clave. Así, este perro robot de última generación se suma a los esfuerzos por recuperar y preservar el patrimonio histórico de Lima.

Controlado con un mando a distancia y equipado con sensores LiDAR y sistemas de captura de alta precisión, este can cibernético puede desplazarse por espacios estrechos, escalar superficies irregulares y operar incluso en lugares sin iluminación. Durante su recorrido, registra imágenes, videos y data en tiempo real, información clave para documentar inmuebles históricos y evaluar daños sin exponer al equipo humano.

Esta innovación forma parte del proyecto de digitalización y preservación del patrimonio que lidera el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima, en conjunto con la Carrera de Ingeniería Civil a través del Laboratorio de Simulación de Proyectos y el Círculo de Building Information Modeling. El trabajo se desarrolla mediante dos convenios estratégicos: uno con el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) y otro con el Cabildo Metropolitano de Lima.

“La incorporación de Alqo representa un hito en los procesos de levantamiento de información patrimonial. Su uso amplía de manera significativa las capacidades técnicas del registro y, al mismo tiempo, reduce los riesgos para el equipo humano”, explica Ana Luna Torres, docente de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima.

La docente señala que, a partir de los escaneos realizados por este particular “guardián” del patrimonio, se generan nubes de puntos que luego se transforman en modelos 3D, modelos BIM, recorridos virtuales y propuestas de intervención. Estos insumos son clave para la gestión urbana, la planificación patrimonial y la toma de decisiones estratégicas. Otras tecnologías que complementan la tarea de digitalización del patrimonio son los escáneres láser, drones y cámaras multiespectrales.

“Con estas herramientas, los tiempos de trabajo se han reducido de manera notable. Levantamientos de información que antes podían tomar años hoy se completan en meses, combinando trabajo de campo y procesamiento digital especializado”, añade Luna Torres.

Recuperación del Centro Histórico de Lima

La primera misión de Alqo como parte del convenio con Prolima será el registro y levantamiento de información del Arco del Puente, símbolo histórico construido en el siglo XVI junto al Puente de Piedra, que durante casi tres siglos evolucionó hasta adquirir el carácter de arco triunfal, pero fue destruido por un incendio el 13 de abril de 1879. La experiencia sentará las bases para aplicar esta tecnología en otros espacios patrimoniales, como el Molino de Aliaga y el antiguo Hospital de San Andrés, en el Centro Histórico de Lima.

Otros proyectos desarrollados en esta zona, como parte del convenio, incluyen el Parque de la Exposición, la cripta de la Iglesia de Santa Ana, así como monumentos y esculturas ubicados en plazas y espacios emblemáticos como Bolognesi, Dos de Mayo, San Martín y el Parque Universitario.

Preservación del legado religioso

El convenio con el Cabildo Metropolitano de Lima permite desarrollar un trabajo integral en monumentos religiosos, que no se limita a la digitalización. La iniciativa incluye acompañamiento técnico en mantenimiento y restauración, así como la elaboración de documentación especializada para acceder a posibles financiamientos. Entre los proyectos comprendidos se encuentran la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal, la Iglesia del Sagrario y otros inmuebles monumentales.

“Uno de los principales aportes ha sido el modelo 3D y los planos de la Catedral de Lima, que registran de forma detallada elementos como bóvedas, altares y pisos de mármol. Esta información permite darles seguimiento en el tiempo y evitar su pérdida ante cambios administrativos o emergencias, como sismos o incendios”, sostiene la docente de la Carrera de Ingeniería Civil.

Sostenibilidad e innovación al servicio de la ciudad

En el desarrollo de los proyectos participan docentes, jefes de práctica, técnicos, practicantes y estudiantes, tanto en labores de campo como de gabinete. “La iniciativa promueve, además, el voluntariado estudiantil, altamente valorado en los procesos de acreditación académica, y permite que los alumnos conozcan directamente los inmuebles que modelan y comprendan la dimensión histórica, técnica y social del patrimonio”, destaca Ronny Fischer, director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima.

Con más de cincuenta proyectos activos, esta experiencia se ha consolidado como un referente en la región. La integración de Alqo, el perro robot, fortalece un modelo de conservación patrimonial que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y formación profesional, que deja un legado digital permanente para el Centro Histórico de Lima y las futuras generaciones.