NTT DATA consolida su liderazgo como empleador global

Reconocimiento internacional por su estrategia de talento.

Redacción T21 / 16.01.2026 / 7:02 pm

NTT DATA, líder global en inteligencia artificial, servicios digitales y tecnología, anunció hoy que ha sido certificada como Global Top Employer 2026 por el Top Employers Institute. Con este nuevo reconocimiento, que recibe por tercer año consecutivo, NTT DATA se consolida dentro de un grupo exclusivo de solo 17 organizaciones a nivel mundial distinguidas por implementar de manera consistente una estrategia de talento de alto impacto en todas sus operaciones globales.

Además del reconocimiento global, NTT DATA obtuvo cuatro certificaciones regionales como Top Employer 2026 y 37 distinciones adicionales a nivel país en América del Norte, América Latina, Asia-Pacífico, Europa y África. La certificación global representa el máximo nivel de reconocimiento otorgado por el Top Employers Institute y pone de relieve la capacidad de NTT DATA para alinear su liderazgo, apalancar información estratégica basada en datos y aplicar mejores prácticas comprobadas que impulsan el desempeño del negocio, el compromiso de las personas y el crecimiento sostenible.

El proceso de certificación se basa en los resultados de una rigurosa encuesta de mejores prácticas en Recursos Humanos, diseñada por el Top Employers Institute, seguida de una evaluación exhaustiva realizada por un equipo especializado de auditores. Esta evaluación abarca seis áreas clave de gestión de talento, que incluyen: estrategia de personas, entorno de trabajo, atracción de talento, formación y aprendizaje, diversidad, equidad e inclusión (DEI), y bienestar integral.

NTT DATA obtuvo resultados destacados en una serie de prácticas que ha implementado de forma consistente, muchas de ellas aún poco extendidas en otras organizaciones. Entre estas se encuentran la medición de la experiencia del candidato, los programas “Voice of the Employee”, las estrategias de escucha activa y diversas iniciativas en diversidad, equidad e inclusión (DEI). Estos logros reflejan el compromiso de NTT DATA con la construcción de un entorno laboral inclusivo, donde cada voz es respetada, se escucha con integridad y se valora tanto el aporte individual como el colectivo.

“Nuestros empleados son nuestro activo más valioso y la clave de nuestra ventaja competitiva”, afirmó Yutaka Sasaki, presidente y CEO de NTT DATA. "Con aproximadamente 200.000 empleados en más de 70 países y regiones, más del 75% de ellos fuera de Japón, su dedicación, experiencia y diversidad de perspectivas nos permiten generar valor real para nuestros clientes. “Ser reconocidos como Global Top Employer por tercer año consecutivo refuerza nuestra convicción de seguir construyendo un entorno en el que las personas se sientan respetadas, respaldadas y empoderadas para dar lo mejor de sí”, agregó Yutaka Sasaki.

“Obtener la certificación Global Top Employer en 2026 es un logro extraordinario que refleja no solo la excelencia en mercados individuales, sino también una coherencia sostenida en la gestión de personas a nivel regional y global”, comentó Adrian Seligman, CEO de Top Employers Institute. “NTT DATA ha demostrado una capacidad excepcional para alinear su estrategia de talento a nivel mundial, asegurando a la vez experiencias significativas y relevantes para sus colaboradores en cada país certificado. Esta capacidad de articular una visión global con ejecución local es característica de las organizaciones que impulsan alto rendimiento, movilidad de talento y resiliencia operativa. Este logro posiciona a NTT DATA dentro de un grupo selecto de empleadores que están marcando el estándar global en estrategia de talento. Nos honra continuar nuestra alianza con NTT DATA y acompañar su liderazgo en la comunidad global de recursos humanos”, agregó Seligman.

Asimismo, Mariella Escarcena, Directora de People en NTT DATA Perú & Ecuador, destacó que “la obtención de esta certificación por cuarto año consecutivo en Perú refleja nuestro compromiso sostenido por evolucionar constantemente nuestros procesos internos y mantenernos a la vanguardia de las mejores prácticas globales en gestión de personas. Top Employer nos desafía año tras año mediante una evaluación cada vez más rigurosa, que además incorpora nuevos tópicos en cada una de las dimensiones analizadas”.

La distinción como Global Top Employer 2026 reafirma la fuerza del enfoque de NTT DATA centrado en las personas y su propósito de ser el lugar donde las personas crecen. De cara al futuro, la compañía seguirá cultivando un entorno donde cada colaborador y colaboradora pueda desarrollarse, asumir nuevos desafíos y prosperar. Con una visión clara, inversiones sostenidas en talento y las herramientas necesarias para su éxito, NTT DATA mantiene su compromiso con la creación de valor a través de la tecnología y con el impulso de un crecimiento sostenible y compartido, construyendo el futuro junto a su gente.