Andrea Cavallari, la nueva CTO de Red Hat en América Latina

Red Hat designa a Andrea Cavallari para impulsar innovación y alianzas en la región.

Redacción T21 / 20.04.2026 / 12:47 pm

La ejecutiva asume el cargo con foco en fortalecer alianzas estratégicas, impulsar la innovación y alinear la tecnología a los objetivos de negocios de los clientes en la región

Red Hat, el proveedor líder mundial de soluciones open source, anuncia a Andrea Cavallari como Chief Technology Officer (CTO) para América Latina. En su nuevo cargo, la ejecutiva será responsable de fortalecer alianzas estratégicas, apoyar a clientes clave en su proceso de transformación digital y contribuir a la definición de la visión tecnológica de empresas en diferentes sectores de la región.

Con una trayectoria consolidada en la compañía, Andrea asume con el objetivo de ampliar el impacto de Red Hat en el ecosistema corporativo latinoamericano, conectando la innovación tecnológica con impactos reales en los principales clientes de la región. Entre sus atribuciones, se encuentran el liderazgo de equipos técnicos y de negocios y la alineación de iniciativas tecnológicas a las demandas específicas de los clientes.

“La evolución de la inteligencia artificial, combinada con el modelo open source, está redefiniendo la forma en que las empresas innovan. Mi rol en esta nueva etapa es apoyar ese proceso, garantizando que las organizaciones tengan flexibilidad, seguridad y libertad de elección para evolucionar sus estrategias tecnológicas”, afirma la ejecutiva.

Andrea Cavallari trabaja en Red Hat desde 2007, donde inició su carrera como ingeniera de soporte técnico y construyó una sólida trayectoria en posiciones de liderazgo. Más recientemente, ocupaba el cargo de Directora Senior de Prácticas de Servicios para América Latina, siendo responsable de la gestión de estrategias, entrega de servicios y generación de ingresos en áreas como consultoría, capacitación y certificación, además de liderar estructuras como PMO (Project Management Office) y RMO (Resource Management Office).

A lo largo de su carrera, también lideró iniciativas orientadas a la adopción de tecnologías emergentes, con foco en facilitar proyectos de innovación utilizando tecnologías recién lanzadas por la compañía.

Andrea es graduada en Sistemas de Información por la Universidade Presbiteriana Mackenzie y posee un MBA en Gestión Empresarial por la Fundação Getulio Vargas (FGV), con extensión internacional por la Universidad de California, además de una especialización en Gerenciamiento de Ventas por Insper.

Con el nombramiento, Red Hat refuerza su compromiso con la aceleración de la innovación en América Latina, apoyando a las organizaciones en la construcción de entornos tecnológicos más abiertos, flexibles y preparados para el futuro.