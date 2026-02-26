Galaxy Buds4: Sonido “original” con IA adaptativa

Samsung eleva Hi-Fi, ANC/EQ adaptativos y llamadas ultra claras con un diseño computacional más cómodo.

La innovación de audio de Samsung ofrece el sonido original tal como fue concebido y controles adaptativos inteligentes para cada entorno

Samsung Electronics presentó hoy sus últimos Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4, redefiniendo lo que los auriculares premium pueden ofrecer tanto en audio Hi-Fi superior como en portabilidad para el uso diario. Diseñados para ofrecer un sonido tan impresionante como su comodidad, la serie Galaxy Buds4 combina una calidad de sonido excepcional con un ajuste más refinado y diseñado computacionalmente, integrando las innovaciones más avanzadas de Samsung en audio y portabilidad en una experiencia perfecta.

Por primera vez, Buds4 Pro cuenta con un woofer más amplio, combinado con una Cancelación Activa de Ruido (ANC) mejorada y un Ecualizador (EQ) adaptativo mejorado, para brindar un sonido de espectro completo fiel a la grabación original, al tiempo que se adapta de manera inteligente a las condiciones del entorno real. Las actualizaciones de diseño bien pensadas, los controles intuitivos de manos libres y una integración de IA más profunda subrayan aún más el compromiso de Samsung con los auriculares diseñados para cómo las personas escuchan, se mueven y viven a diario.

“Samsung entiende que una experiencia de audio verdaderamente premium combina la calidad técnica del sonido con cómo se siente ese sonido a lo largo del día del usuario”, dijo Ikhyun Cho, Vicepresidente Corporativo del Equipo de I+D de Mejora Móvil, Negocios de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics. “Con la serie Galaxy Buds4, nuestra filosofía de diseño fue inquebrantable, brindando comodidad durante todo el día sin sacrificar el rendimiento de audio, porque esto es lo que los consumidores más valoran. Diseñamos nuestro audio Hi-Fi más potente y nuestro ajuste ergonómico más seguro para que se mejoren entre sí, ofreciendo la mejor experiencia de escucha que jamás hayamos creado”.

Diseño computacional optimizado para mayor estabilidad y comodidad durante todo el día

Con la serie Buds4, Samsung establece una identidad de diseño de asta icónica para los Buds, un diseño computacional logrado mediante el análisis de datos de cientos de millones de puntos de datos de oídos globales y la ejecución de más de 10,000 simulaciones[1]. La serie Buds4 presenta un ajuste ergonómico ultra elegante con puntas de auriculares más pequeñas[2], con mejor ajuste para brindar una experiencia más segura y cómoda durante el uso durante todo el día. El nuevo vástago estabilizado incluye un acabado metálico de primera calidad y un área de control de pellizco grabada[3] para ayudar a los usuarios a localizar y ajustar fácilmente la configuración. La nueva base transparente tipo concha hace que el almacenamiento y la carga sean más intuitivos y convenientes, al mismo tiempo que resalta el diseño refinado del vástago para brindar una experiencia auditiva elegante y de alta calidad mientras se mueve.

Galaxy Buds4 Pro y Buds4 ofrecen arquitecturas de diseño distintas para satisfacer diferentes necesidades. Galaxy Buds4 Pro presenta un diseño de ajuste de canal que combina el mejor sonido con la máxima funcionalidad. El diseño de tipo abierto de Galaxy Buds4 ofrece una experiencia de audio cómoda y fácil de usar. Los clientes también tienen la opción de elegir entre varios colores distintos - los Galaxy Buds4 Pro y Buds4 están disponibles en Blanco y Negro con un acabado mate refinado, y en Pink Gold, exclusivo en línea para Buds4 Pro.

Audio Hi-Fi superior con actualizaciones de hardware innovadora

Los altavoces más grandes ofrecen una mejor calidad de sonido y Buds4 Pro presenta un nuevo woofer más ancho, con un nuevo diseño que permite un uso eficiente del espacio. Al maximizar el área de vibración y minimizar el borde del altavoz, el woofer más ancho aumenta el área efectiva del altavoz en casi un 20%[4] en comparación con la generación anterior sin sacrificar la portabilidad. Combinadas con el tweeter, estas características brindan un audio natural y envolvente con graves limpios y agudos ricos que admiten audio de 24 bits/96 kHz[5] — ofreciendo en última instancia un audio Hi-fi fiel a la grabación original. Estas mejoras de hardware capturan todo, desde los sonidos altos y resonantes de los violines hasta los pulsos profundos y guturales de los contrabajos: detalles que eran difíciles de reproducir en generaciones anteriores. El altavoz de dos vías está colocado estratégicamente en la parte superior del acabado metálico para maximizar la funcionalidad de Cancelación Activa de Ruido, mientras se minimiza la interferencia del viento y otros factores externos.

Experiencias de audio maximizadas con EQ y ANC adaptativos mejorados

La serie Galaxy Buds4 ofrece actualizaciones de software que se basan en las potentes capacidades de sonido adaptativo que los usuarios han llegado a amar en las generaciones anteriores de Buds. La función ANC Mejorada puede bloquear todo, desde los sonidos intensos del tránsito hasta el ruido de fondo cotidiano, garantizando una experiencia auditiva inmersiva que se adapta a los entornos cambiantes. Por ejemplo, al viajar en autobús, tren o avión, la Cancelación Activa de Ruido mejorada de Buds4 reduce el ruido de baja frecuencia del motor y de la carretera manteniendo al mismo tiempo un sonido rico y equilibrado, permitiendo a los usuarios concentrarse en la música, los podcasts o las llamadas sin distracciones.

ANC/EQ Adaptativa Mejorada[6] permite una inmersión total en los medios, minimizando la fuga de ruido al analizar las condiciones de uso y la forma única del oído de cada usuario. Además de los ajustes de frecuencia dinámicos, esta función aplica algoritmos ANC óptimos en tiempo real para lograr el máximo rendimiento de cancelación de ruido para que los usuarios puedan disfrutar de experiencias de sonido optimizadas y adaptadas a sus necesidades individuales.

Cuando llegue el momento de hacer una llamada telefónica, Super Clear Call[7] utiliza tecnología de llamada de banda súper ancha y modelos de aprendizaje automático entrenados para la reducción de ruido y la mejora de la voz para ofrecer una calidad de llamada ultra clara y duplicar el ancho de banda de las llamadas Bluetooth convencionales. Ya sea que los usuarios estén animados en un partido de béisbol, cenando en un restaurante bullicioso o pasando tiempo con sus hijos en el patio de juegos, su voz se mantiene nítida y clara, lo que garantiza que suenen como si estuvieran hablando cara a cara.

Experiencia enriquecida del ecosistema Galaxy

Para los usuarios de Galaxy, la serie Buds4 presenta integraciones que mejoran la experiencia del ecosistema Galaxy. Los usuarios pueden iniciar agentes de IA[8] —incluido Bixby[9], Google Gemini[10] y Perplexity, con controles de voz y manos libres, que ayudan a mantenerse conectados con su entorno mientras mantienen el control sobre su experiencia de audio. Buds4 Pro permite a los usuarios acceder a las funciones de IA sin tener que recurrir a sus teléfonos, lo que hace que sea más fácil que nunca integrar la IA en sus rutinas cotidianas.

Los usuarios del ecosistema Galaxy pueden también disfrutar de una configuración sencilla de los Buds[11]. Con solo abrir la base, sin tener que instalar la aplicación Galaxy Wearable, los usuarios de Galaxy pueden conectar fácilmente sus Buds a su teléfono o tablet. A través del menú de acceso directo de Buds o en el Panel Rápido, los usuarios pueden controlar y personalizar el volumen o el ecualizador para obtener una experiencia de sonido óptima.

Los Buds4 Pro también incluyen controles Head Gesture (Gesto con la cabeza)[12] para administrar llamadas e interactuar con Bixby, permitiendo a los usuarios realizar acciones posteriores sin usar las manos. Junto con los comandos de voz, controles manos libres como estos permiten a los usuarios navegar por su día sin distracciones, garantizando que sus actividades diarias se mantengan ágiles e ininterrumpidas.

Disponibilidad

La serie Galaxy Buds4, que se lanza junto con la serie Galaxy S26, se podrá reservar en algunos mercados a partir de hoy, y estará disponible a partir del 11 de marzo.

