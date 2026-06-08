Galaxy Buds4 impulsa la experiencia manos libres con IA

La nueva generación de auriculares de Samsung integra control por gestos, agentes de IA y cancelación adaptativa de ruido para simplificar la interacción diaria.

Redacción T21 / 08.06.2026 / 7:54 pm

Samsung continúa ampliando las capacidades de su ecosistema inteligente con la llegada de la nueva serie Galaxy Buds4, una generación de auriculares inalámbricos diseñada para ofrecer una experiencia más natural, intuitiva y completamente manos libres gracias a la integración de inteligencia artificial.

Más allá de proporcionar un sonido inmersivo y de alta calidad, los Galaxy Buds4 incorporan funciones inteligentes que simplifican las interacciones cotidianas. Los usuarios pueden responder llamadas simplemente asintiendo con la cabeza o activar asistentes y agentes de IA mediante comandos de voz, eliminando la necesidad de sacar el smartphone del bolsillo para realizar acciones básicas.

Esta nueva forma de interacción busca reducir las interrupciones durante actividades diarias como caminar, trabajar, hacer ejercicio o desplazarse por la ciudad, permitiendo acceder rápidamente a funciones esenciales mediante gestos y voz.

Uno de los avances más destacados de la serie es la evolución de su sistema de Cancelación Activa de Ruido Adaptativa (ANC). Gracias al uso de inteligencia artificial, los auriculares analizan en tiempo real cómo se ajustan al oído de cada usuario y adaptan automáticamente el nivel de cancelación para optimizar la experiencia auditiva en diferentes entornos.

La integración con el ecosistema Samsung Galaxy también juega un papel clave. Los Galaxy Buds4 trabajan de forma coordinada con smartphones, tablets y otros dispositivos de la marca para ofrecer una experiencia más fluida, conectada y personalizada.

Con esta nueva generación, Samsung apuesta por una visión en la que la tecnología se vuelve cada vez más invisible, permitiendo que los usuarios interactúen con sus dispositivos de manera más natural mientras la inteligencia artificial gestiona gran parte de las tareas en segundo plano.

A través de un nuevo video publicado por Samsung Newsroom, la compañía muestra cómo los Galaxy Buds4 pueden transformar situaciones cotidianas, ofreciendo mayor comodidad, libertad de movimiento y acceso instantáneo a funciones inteligentes sin depender constantemente de la pantalla del teléfono.

La serie Galaxy Buds4 representa un paso más hacia una experiencia móvil donde la voz, los gestos y la inteligencia artificial trabajan juntos para hacer que la tecnología sea más accesible, eficiente y práctica en la vida diaria.