BCP lanza Cuotéalo para comprar sin tarjeta

Cuotéalo permite financiar compras en línea en hasta 60 cuotas, sin necesidad de tarjeta de crédito, y con pagos flexibles.

Redacción T21 / 18.08.2025 / 12:20 pm

El BCP anunció el lanzamiento de Cuotéalo, una solución digital que permite a los clientes financiar compras en línea hasta en 60 cuotas sin necesidad de una tarjeta de crédito. El producto, disponible en más de mil comercios afiliados, ofrece además la posibilidad de retirar al instante el excedente del monto aprobado, directamente a la cuenta BCP del usuario, para utilizarlo libremente.

Cuotéalo funciona como un medio de pago integrado a las pasarelas de e-commerce, y puede utilizarse validando tu identidad con una tarjeta de débito Credimás BCP o con biometría facial. Solo necesita tener descargada la app del BCP en su celular y la evaluación crediticia se realiza en línea y en tiempo real, permitiendo conocer el monto aprobado y acceder a planes de cuotas con tasas personalizadas según el perfil de cada usuario. Durante el proceso de compra, el cliente puede optar también por recibir en su cuenta el saldo restante del crédito, sin papeleos ni trámites adicionales.

“Cuotéalo es una herramienta pensada para facilitar el acceso al crédito de manera simple, digital y transparente. Es un medio de pago que, a través de un préstamo en cuotas, te permite ordenar mejor tus finanzas, facilitando tus compras y protegiendo tu capital”, señaló Iván Alarcón Lizarme, Product Owner de Prestamos Embebidos del BCP. “Además, te abre las puertas a acceder a diferentes promociones como descuentos, millas, o ‘cashback’ con nuestros negocios afiliados, así como a disponer de un monto adicional junto a tu compra para que lo uses en lo que necesites. Todo esto con tasas promedio más competitivas que las de una tarjeta de crédito”, finalizó.

El producto está disponible para cualquier cliente del BCP con cuenta de ahorros o cuenta corriente tras una evaluación crediticia, y ha sido diseñado para ser fácil de usar incluso por quienes no están familiarizados con productos financieros complejos. Cuotéalo se adapta a distintos perfiles crediticios, ofrece una experiencia 100% digital y permite simular condiciones antes de comprar a través de la página web del BCP. Además, los pagos pueden realizarse por canales digitales, agentes o agencias del banco, con opciones de débito automático y fechas flexibles.

Para más información, simulaciones y la lista de comercios afiliados, los clientes pueden ingresar a www.viabcp.com/cuotealo.