NTT DATA y Google Cloud aceleran innovación IA

Alianza global entre NTT DATA y Google Cloud para transformar empresas con IA y nube.

Redacción T21 / 18.08.2025 / 6:32 pm

La co-innovación se centrará en soluciones de IA agentica específicas por industria y modernización nativa en la nube

Las compañías impulsarán capacidades diferenciadas de pila completa y liderazgo en nube soberana

NTT DATA crea un Grupo Global de Negocios con Google Cloud para escalar capacidades y entrega

Inversiones estratégicas en ventas globales y estrategias de comercialización facilitarán una adopción fluida

NTT DATA, líder global en servicios digitales y tecnológicos, anunció hoy una alianza estratégica global con Google Cloud para acelerar la innovación en la nube impulsada por IA y desbloquear nuevas posibilidades para organizaciones empresariales en múltiples industrias.

Esta colaboración combina la profunda experiencia de NTT DATA en IA, modernización nativa en la nube e ingeniería de datos con las avanzadas tecnologías de análisis, IA y nube de Google Cloud, para ofrecer soluciones empresariales personalizadas y escalables.

Con un enfoque en la co-innovación, la alianza impulsará soluciones específicas por industria en nube e IA, aprovechando los marcos probados y mejores prácticas de NTT DATA junto con las capacidades de Google Cloud para entregar soluciones personalizadas respaldadas por una sólida experiencia en implementación. Importantes inversiones conjuntas en estrategias de comercialización garantizarán una adopción fluida en mercados clave.

Según Gartner®, se estima que el gasto mundial de los usuarios finales en servicios de nube pública alcanzará los 723 mil millones de dólares en 2025, frente a los 595,7 mil millones en 2024. El despliegue de IA en operaciones de TI y negocios está acelerando la dependencia de infraestructuras modernas en la nube, lo que subraya la importancia crítica de esta alianza estratégica global.

“Esta colaboración con Google Cloud representa un hito significativo en nuestra misión de impulsar la innovación y la transformación digital en todas las industrias”, afirmó Marv Mouchawar, Director Global de Innovación en NTT DATA. “Al combinar nuestra experiencia en IA, modernización nativa en la nube y soluciones empresariales con las tecnologías avanzadas de Google Cloud, ayudamos a las empresas a acelerar su adopción de nube impulsada por IA y a descubrir nuevas oportunidades de crecimiento.”

“Nuestra alianza con NTT DATA ayudará a las empresas a utilizar IA agentica para mejorar procesos de negocio y resolver desafíos complejos en sus industrias,” señaló Kevin Ichhpurani, Presidente del Ecosistema Global de Socios en Google Cloud. “Al combinar la IA de Google Cloud con la experiencia de implementación de NTT DATA, permitiremos a los clientes desplegar agentes inteligentes que modernicen sus operaciones y generen un valor significativo”.

Impulsando la innovación en IA a través de industrias

NTT DATA aprovechará la tecnología de Google Cloud para desarrollar soluciones específicas por industria en IA y nube, acelerando la transformación empresarial en sectores como banca, seguros, manufactura, retail, salud, ciencias de la vida y sector público.

Por ejemplo, en servicios financieros, esta colaboración apoyará el cumplimiento normativo y la elaboración de informes mediante soluciones como Regla, que utiliza la infraestructura escalable de IA de Google Cloud. En hospitalidad, el Virtual Travel Concierge de NTT DATA mejora la experiencia del cliente y aumenta las ventas con soporte multilingüe 24/7, planificación de itinerarios en tiempo real y recomendaciones inteligentes, impulsadas por los modelos Gemini de Google.

Áreas clave de enfoque:

Soluciones de IA agentica específicas por industria: Transformación de análisis, toma de decisiones y experiencia del cliente con Google Agentspace, modelos Gemini, entornos seguros de datos y plataformas de datos modernizadas.

Transformación de análisis, toma de decisiones y experiencia del cliente con Google Agentspace, modelos Gemini, entornos seguros de datos y plataformas de datos modernizadas. Modernización en la nube impulsada por IA: Uso de Google Distributed Cloud para una modernización segura y escalable, gestionada sobre la infraestructura global de NTT DATA.

Uso de Google Distributed Cloud para una modernización segura y escalable, gestionada sobre la infraestructura global de NTT DATA. Modernización de aplicaciones y seguridad de próxima generación: Agilidad empresarial mediante modernización de mainframes, DevOps, observabilidad, gestión de APIs, ciberseguridad y SAP en Google Cloud.

Agilidad empresarial mediante modernización de mainframes, DevOps, observabilidad, gestión de APIs, ciberseguridad y SAP en Google Cloud. Innovación en nube soberana: Soluciones seguras y conformes mediante Google Distributed Cloud en entornos aislados (air-gapped) y conectados, cumpliendo con requisitos regulatorios sin comprometer la innovación.

Soluciones seguras y conformes mediante Google Distributed Cloud en entornos aislados (air-gapped) y conectados, cumpliendo con requisitos regulatorios sin comprometer la innovación. Entorno sandbox de Google Distributed Cloud: Espacio digital para que los desarrolladores construyan, prueben y desplieguen soluciones específicas por industria y nube soberana, con plantillas preconfiguradas listas para usar.

NTT DATA respaldará estas innovaciones con una suite completa de servicios: consultoría, desarrollo, implementación, alojamiento y gestión continua. En el centro de esta estrategia está Takumi, el marco GenAI de NTT DATA que guía a los clientes desde la ideación hasta el despliegue empresarial, integrándose perfectamente con la pila de IA de Google Cloud.

Esta iniciativa amplía el ecosistema Smart AI Agent de NTT DATA, que reúne alianzas tecnológicas estratégicas, activos especializados y talento preparado en IA para ayudar a los clientes a implementar IA responsable y orientada al negocio a escala.

Impulsando la entrega global con un Grupo de Negocios dedicado a Google Cloud

NTT DATA ha creado un Grupo Global de Negocios con Google Cloud, compuesto por miles de ingenieros, arquitectos y consultores. Este equipo trabajará estrechamente con Google Cloud para ayudar a los clientes a adoptar y escalar tecnologías de nube impulsadas por IA.

Además, NTT DATA está invirtiendo en programas avanzados de formación y certificación, con el objetivo de certificar a 5.000 ingenieros en tecnología de Google Cloud, reforzando su liderazgo en transformación en la nube.

Ambas compañías también están co-invirtiendo en campañas globales de ventas y comercialización para acelerar la adopción en industrias prioritarias, alineando experiencia técnica, comercial y de marketing para escalar soluciones transformadoras en mercados globales.

Impulsando el impulso estratégico

Esta alianza global se basa en el acuerdo de co-innovación firmado en 2024 entre NTT DATA y Google Cloud en APAC, y refuerza la adquisición de Niveus Solutions, especialista en Google Cloud galardonado con tres premios en 2025: “Socio del Año de Google Cloud – India”, “Socio de Bases de Datos del Año – APAC” y “Socio del Año de Google Cloud – Chile”, validando aún más el compromiso de NTT DATA con la excelencia e innovación en la nube.

“Nos entusiasma ver cómo se fortalece la alianza entre NTT DATA y Google Cloud, que sigue generando impactos medibles. Su experiencia combinada ha sido clave para migrar más de 380 cargas de trabajo a Google Cloud, alineándose con nuestra estrategia cloud-first,” comentó José Luis González Santana, Director de Infraestructura de TI en Carrefour. “Al ejecutar SAP HANA en Google Cloud, consolidamos 100 aplicaciones heredadas y creamos una plataforma de e-commerce moderna en 200 hipermercados. Esta transformación nos ha dado la agilidad necesaria en momentos clave como el Black Friday y nos ha permitido lanzar nuevos servicios más rápido que nunca. Juntos, NTT DATA y Google Cloud están ayudándonos a ofrecer experiencias más conectadas y fluidas a nuestros clientes.