Krealo refuerza su apuesta fintech pyme en Chile

Blanco ya financió más de US$250 millones y suma 9 mil empresas con servicios financieros conversacionales.

Redacción T21 / 08.07.2026 / 10:58 am

Blanco ofrece servicios financieros simples y ágiles para micro y pequeñas empresas a través de WhatsApp.

Se trata de la cuarta inversión de Krealo en Chile y la decimoséptima en la región.

En línea con su compromiso de impulsar el ecosistema fintech de la región, Krealo (www.krealo.pe), el Corporate Venture Capital del Grupo Credicorp, anunció que lideró una ronda de inversión en Blanco, startup chilena enfocada en ofrecer servicios financieros a micro y pequeñas empresas mediante una experiencia 100% conversacional en WhatsApp. Esta operación representa la decimoséptima inversión de Krealo en la región y la cuarta en Chile.

Blanco (www.blanco.app) aborda uno de los principales desafíos que enfrentan las pymes en la región: el acceso a liquidez. La compañía ofrece soluciones financieras como factoring digital, capital de trabajo, confirming y pronto pago de forma simple y ágil a través de un flujo transaccional que ocurre de manera conversacional en WhatsApp. Su propuesta combina una arquitectura nativa en inteligencia artificial con atención híbrida que integra agentes automatizados y el acompañamiento de ejecutivos, garantizando soporte personalizado para las empresas.

“Invertimos en Blanco porque identificamos una oportunidad estratégica en torno a las tendencias de WhatsApp Banking y al desarrollo de servicios financieros nativos en inteligencia artificial, con un foco claro en el segmento pyme. Su propuesta nos permitirá explorar nuevos modelos de banca digital para este segmento, con altos estándares de escalabilidad y una experiencia simple e integrada para los usuarios. Con Blanco, ampliamos nuestra tesis hacia el segmento pyme, como un complemento natural a la apuesta de banca digital que venimos impulsando desde Credicorp en Chile”, señaló Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

Blanco automatiza procesos clave como el análisis financiero, validaciones legales y de cumplimiento, evaluación de riesgo y desembolsos, lo que permite reducir costos operativos y atender de manera rentable a las pymes más pequeñas y con reducido acceso al sistema financiero formal. A la fecha, la fintech ha financiado más de US$250 millones y cuenta con más de 9 mil empresas enroladas.

“Con esta ronda, aceleramos nuestro plan de convertirnos en el primer banco digital nativo en IA para pymes de Latinoamérica, comenzando con factoring desde Chile y con miras a expandirnos en toda la región. El respaldo de Krealo y su pertenencia al Grupo Credicorp, con presencia en Perú, Colombia, Chile y Bolivia, ofrece una red regional concreta para esa expansión”, comentó Diego Contreras, CEO de Blanco.

Como parte de su rol activo en el ecosistema fintech regional, Krealo continúa fortaleciendo su portafolio con iniciativas que combinan innovación tecnológica e impacto real en sectores clave de la economía.