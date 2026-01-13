Bespoke AI Refrigerator Family Hub: Innovación de CES 2026

La refrigeradora de Samsung redefine el hogar inteligente con IA avanzada y conectividad.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:50 pm

Reconocida en los CES Innovation Awards 2026, esta solución redefine la forma en que las personas interactúan con uno de los electrodomésticos más importantes del hogar.

Samsung Electronics volvió a elevar el estándar del hogar inteligente con la Bespoke AI Refrigerator Family Hub, reconocida como ganadora de los CES Innovation Awards 2026. Este modelo representa una nueva generación de refrigeradoras que integran inteligencia artificial avanzada, conectividad y una experiencia gastronómica personalizada, llevando la cocina a un nuevo nivel de eficiencia y calidad de vida.

A continuación, cinco razones clave que explican por qué se posiciona como una de las propuestas más innovadoras del CES 2026:

Interacciones más naturales con Google Gemini: La Bespoke AI Refrigerator Family Hub marca un hito en la industria al convertirse en el primer electrodoméstico del mundo en integrar Google Gemini. Esta incorporación potencia la experiencia del usuario mediante interacciones más intuitivas y contextualizadas, permitiendo acceder a información, sugerencias y asistencia inteligente directamente desde la refrigeradora. Experiencia gastronómica impulsada por AI Vision mejorado: El portafolio presentó una experiencia culinaria diferenciada gracias a una versión mejorada de AI Vision, capaz de reconocer alimentos frescos, envasados y preparados al momento de ser almacenados o retirados. Esta tecnología mantiene un inventario actualizado de forma automática, ayudando a los usuarios a organizar mejor sus alimentos y reducir el desperdicio. Planificación de comidas más simple y personalizada: Con funciones como “What’s for Today?”, la refrigeradora sugiere recetas basadas en los ingredientes disponibles, facilitando la decisión diaria de qué cocinar. A través de SmartThings Food, los usuarios pueden seguir instrucciones paso a paso y aprovechar mejor lo que ya tienen en casa, optimizando tiempo y recursos. Información útil para una vida más organizada: La pantalla Family Hub funciona como un centro de control inteligente que ofrece reportes como FoodNote, donde los usuarios pueden revisar resúmenes semanales de consumo, identificar productos más utilizados y saber qué alimentos están por agotarse. Esta información práctica mejora la planificación de compras y aporta mayor orden a la rutina del hogar. Eficiencia energética y frescura optimizada con IA: La Bespoke AI Refrigerator Family Hub incorpora el sistema AI Hybrid Cooling, que ajusta de manera inteligente el enfriamiento según los patrones de uso del usuario. Al combinar un compresor AI Inverter con tecnologías de refrigeración avanzadas, se logra un equilibrio entre ahorro energético, rendimiento y conservación óptima de los alimentos.

Gracias a esta combinación de innovación, inteligencia artificial y beneficios tangibles para el usuario, la Bespoke AI Refrigerator Family Hub con AI Vision desbloquea las limitaciones existentes en el reconocimiento de alimentos, rastreando sin problemas lo que se coloca y se saca del refrigerador, haciendo que la planificación de las comidas y la gestión de los alimentos sean más sencillas que nunca. El Family Hub ha ganado el CES Innovation Awards hasta ahora, y los refrigeradores habilitados para IA de Samsung han recibido el premio durante los últimos tres años.