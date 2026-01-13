NTT DATA recibe 26 premios en Cisco Partner Summit 2025

Reconocimiento a NTT DATA por su liderazgo en soluciones sostenibles e infraestructura impulsada por IA.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:44 pm

Los reconocimientos destacan el liderazgo de NTT DATA en soluciones y servicios de infraestructura que impulsan la transformación digital sostenible y aceleran el crecimiento impulsado por IA



NTT DATA, líder global en inteligencia artificial, servicios tecnológicos y negocios digitales, fue nombrada partner global del año en sostenibilidad y recibió otros 25 premios durante el Cisco Partner Summit 2025. Los premios globales del Cisco Partner Summit reconocen a los partners de mejor desempeño que demuestran innovación al ofrecer soluciones que ayudan a sus clientes a prosperar de nuevas maneras.

Concedidos a partners por su destacado éxito y ejemplar desempeño en ventas y servicios, los premios globales del Cisco Partner Summit representan el máximo reconocimiento para los colaboradores de Cisco. NTT DATA fue premiada en diversas áreas clave del portafolio de Cisco, incluidas Redes, Cloud e Infraestructura de IA, Colaboración, Servicios y Software, Splunk, Servicios Gestionados, Sostenibilidad, Mercado Comercial y Aceleración de Ventas.

“Nos sentimos honrados por el reconocimiento de Cisco a nuestros logros en múltiples categorías,” afirmó Dilip Kumar, Head Global de Technology Solutions en NTT DATA, Inc. “Este reconocimiento refleja nuestra profunda experiencia tecnológica y refuerza nuestra capacidad para acelerar el crecimiento impulsado por IA y promover la transformación digital sostenible. Junto a Cisco, estamos construyendo una infraestructura de IA segura, soberana y privada que ofrece rendimiento, eficiencia e innovación responsable.”

A medida que la IA transforma industrias, aumenta de forma acelerada la demanda por una infraestructura moderna y escalable. Con una alianza de más de tres décadas, NTT DATA y Cisco mantienen su compromiso con la coinnovación en arquitecturas tecnológicas, brindando infraestructura segura e inteligente preparada para la era de la IA. Juntas, ambas compañías están ayudando a sus clientes a acelerar el crecimiento y la innovación basada en IA, mediante la modernización de la infraestructura y servicios potenciados por IA que permiten una adopción tecnológica efectiva y generación de valor.

“Obtener 26 premios como socio reafirma nuestro liderazgo global en el mercado y excelencia en la entrega de soluciones en redes seguras, ciberseguridad, centros de datos híbridos, digital workplace, experiencia del cliente y servicios potenciados por IA,” declaró el Director Ejecutivo de Ventas Globales y Alianzas, Technology Solutions, NTT DATA, Inc. “Gracias a nuestra alianza estratégica con Cisco y las capacidades full-stack de NTT DATA, estamos permitiendo que nuestros clientes modernicen su infraestructura, aprovechen el potencial de la IA y prosperen con confianza en la era digital.”

