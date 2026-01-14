Tecnología que redefine los negocios en 2026

Innovación, sostenibilidad y colaboración son claves en el futuro empresarial.

Las tendencias estratégicas de Gartner para 2026 muestran que la tecnología ha dejado de ser un diferencial competitivo para convertirse en el terreno mismo sobre el que las organizaciones crecen —o se quedan atrás—. Hoy, el nuevo ciclo de innovación no se mide por grandes exhibiciones técnicas, sino por la capacidad de aplicar la inteligencia de manera segura, eficiente y sostenible.

Según Marco Stefanini, fundador y CEO Global del Grupo Stefanini, “la próxima revolución no será visible: ocurre entre bastidores, en los códigos que se escriben solos, en los agentes que cooperan en silencio y en los datos que se protegen mientras circulan”. Para el ejecutivo, este cambio exige más que capacidad técnica: requiere visión estratégica, valentía para anticipar el futuro y humildad para comprender que la mejor tecnología es aquella que realmente genera valor.

El ejecutivo, sostiene que entre las tendencias más relevantes identificadas por Gartner destaca el desarrollo impulsado por inteligencia artificial (AI-driven development). En este escenario, los softwares dejarán de escribirse línea por línea para ser orquestados automáticamente, bajo demanda. Hasta el 80% del desarrollo de aplicaciones podría realizarse mediante IA o en entornos low-code, lo que promete acelerar la entrega, reducir errores y liberar tiempo para la innovación. En este contexto, Stefanini identifica seis tendencias tecnológicas clave para 2026: