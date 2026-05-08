NTT DATA y Darshana modernizan certificados universitarios

Blockchain y credenciales verificables aceleran la validación académica global en tiempo real.

Redacción T21 / 08.05.2026 / 9:25 am

NTT DATA y Darshana anuncian una iniciativa conjunta para la emisión de credenciales académicas digitales verificables, utilizando tecnología de identidad descentralizada basada en estándares internacionales y soportada por infraestructura blockchain de NEAR Protocol.

Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar los procesos de emisión, gestión y validación de certificados académicos, permitiendo a estudiantes y egresados de universidades acceder a credenciales digitales seguras, portables y verificables en tiempo real, sin necesidad de intermediarios. A través del uso de identificadores descentralizados (DID) y credenciales verificables bajo el estándar W3C Verifiable Credentials 2.0, se garantiza la interoperabilidad global y la validez a largo plazo de estas credenciales.

El ecosistema global de credenciales verificables se encuentra actualmente en un punto de inflexión. La Unión Europea ya cuenta con infraestructura operativa como EBSI (European Blockchain Services Infrastructure), ISBE (Infraestructura de Servicios Blockchain Española) y el framework CertiDigital para universidades, mientras que el estándar W3C Verifiable Credentials 2.0 fue oficializado en 2025. Se estima que más de 500 millones de personas utilizarán credenciales verificables para 2026, con más de 400 millones de nuevas credenciales emitidas anualmente a nivel global.

En Perú, si bien RENIEC avanza en la definición de estándares de identidad digital, aún no existe un framework operativo para credenciales académicas verificables. Este contexto representa una oportunidad estratégica para que una universidad peruana se posicione como de las pioneras en Latinoamérica, adoptando tempranamente estos estándares con la certeza de que cualquier integración futura será compatible con los marcos internacionales.

La adopción temprana está respaldada por estándares ya consolidados. Las credenciales emitidas bajo W3C VC 2.0 mantienen su validez de forma indefinida, eliminando riesgos de obsolescencia. Asimismo, la solución es compatible con iniciativas europeas como EBSI y Europass, y está alineada con OpenID Connect (OIDC), Open Badges 3.0, permitiendo que las credenciales sean compartidas directamente en plataformas como LinkedIn, generando valor inmediato para los egresados de las universidades.

La base tecnológica de esta iniciativa es la plataforma CertiDigital EBSI, desarrollada por NTT DATA en colaboración con la Comisión Europea y el sistema universitario español. En este contexto, Darshana cumple un rol clave como partner de implementación en Latinoamérica, liderando la adaptación de esta infraestructura al entorno regional y asegurando su integración con los sistemas universitarios.

Darshana no solo participa en la implementación, sino que impulsa la adopción estratégica de estas tecnologías, habilitando la gestión completa del ciclo de vida de las credenciales digitales: desde su diseño y emisión hasta su verificación, revocación y analítica. Esto incluye la integración mediante APIs, la configuración de modelos de datos académicos y la adecuación a normativas locales, facilitando una transición eficiente hacia un modelo de identidad digital descentralizada.

La solución incorpora una arquitectura avanzada basada en microservicios, que incluye una billetera digital para estudiantes (wallet), una billetera empresarial para la universidad y servicios de verificación interoperables. A través de estas herramientas, los estudiantes pueden recibir, almacenar y compartir sus credenciales de manera segura, mientras que empleadores e instituciones pueden verificarlas de forma inmediata, independiente y soberana sin conectarse a ningún emisor.

El modelo operativo contempla tres actores principales: la universidad como emisor de credenciales, los estudiantes y egresados como portadores, y terceros como verificadores. En este esquema, gracias al uso de tecnología blockchain sobre NEAR Protocol, las credenciales cuentan con un respaldo adicional que garantiza su integridad, inmutabilidad y trazabilidad, reduciendo significativamente los riesgos de falsificación.

Sobre esta base tecnológica, la solución habilita además funcionalidades innovadoras como autenticación sin contraseña mediante credenciales digitales, validación a través de códigos QR, dashboards analíticos con indicadores clave y la gestión completa del ciclo de vida de las credenciales, incluyendo emisión, reemisión, suspensión y revocación.

En este contexto, desde NTT DATA destacan el impacto de esta iniciativa en la evolución de los servicios digitales. “En NTT DATA creemos que la identidad digital descentralizada es un pilar fundamental para la próxima generación de servicios digitales. Esta iniciativa no solo permite a las universidades modernizar la gestión de credenciales académicas, sino que también abre la puerta a un ecosistema más confiable, interoperable y centrado en el usuario. Nuestro compromiso es acompañar a las instituciones en este proceso de transformación, aprovechando estándares globales y tecnologías como blockchain para generar valor real tanto para los estudiantes como para el mercado laboral”, señaló Juan José Miranda, Director del Innovation Center IC Blockchain/DLT/web3 + QC IBIOL en NTT DATA Perú.

En línea con esta visión, Darshana resalta el valor transformador de la propuesta en el ámbito educativo. “Esta iniciativa representa un avance significativo en la transformación digital del sector educativo, alineando a las instituciones académicas con estándares internacionales y posicionándolas a la vanguardia en el uso de identidad digital descentralizada y tecnología blockchain”, comentó Natalie Gil, CTO de Darshana.

En este marco, el uso de NEAR Protocol permite contar con una infraestructura escalable, eficiente y segura, garantizando al mismo tiempo la privacidad de los usuarios, quienes mantienen el control sobre sus credenciales digitales.

Actualmente, la solución se encuentra en fase de implementación y validación, con miras a escalar progresivamente hacia distintas instituciones educativas y expandir su alcance en el ecosistema académico regional.

Este enfoque permite que universidades puedan integrarse de manera flexible a este modelo innovador, reflejando el compromiso de NTT DATA, Darshana y el ecosistema NEAR por impulsar soluciones que integren blockchain, identidad digital e inteligencia artificial, contribuyendo activamente a la transformación del sector educativo en Latinoamérica.