Bitel y Caja Ica impulsan la inclusión financiera

Una alianza digital para ampliar el acceso a pagos y servicios.

Redacción T21 / 16.01.2026 / 7:08 pm

La colaboración permitirá ampliar opciones de pago y acceder a una red más amplia de puntos de atención a través de la billetera electrónica BiPay.

Bitel anunció el inicio de una alianza estratégica con Caja Ica con el objetivo de ampliar el acceso a servicios financieros digitales en el país, a través de su billetera electrónica BiPay. Esta iniciativa reafirma el compromiso de ambas instituciones con la inclusión financiera y la reducción de brechas de acceso a servicios formales, especialmente en zonas urbanas y rurales.

Gracias a esta colaboración, los clientes de Caja Ica podrán acceder a una mayor red de puntos de atención para el pago de sus cuotas crediticias, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones financieras de manera más cercana, simple y eficiente. Esta integración permitirá acercar la tecnología financiera a más peruanos, promoviendo el uso de soluciones digitales seguras y accesibles.

A través de BiPay, la billetera digital desarrollada por Bitel y registrada oficialmente ante el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los usuarios podrán realizar pagos de forma rápida y segura, así como enviar y recibir dinero y ahorrar utilizando únicamente su número de teléfono celular, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria. Estas características convierten a BiPay en una alternativa clave para personas con acceso limitado al sistema financiero tradicional.

Como empresa tecnológica con un fuerte propósito social, Bitel impulsa soluciones digitales orientadas a conectar a más personas y reducir las brechas de inclusión, especialmente en comunidades alejadas y de difícil acceso. En ese contexto, BiPay se consolida como una plataforma innovadora que integra conectividad y tecnología financiera para promover la inclusión digital y financiera en regiones con baja bancarización.

La alianza entre Bitel y Caja Ica refleja una visión compartida orientada a la construcción de un ecosistema financiero más accesible e inclusivo, que combina la experiencia financiera de Caja Ica con la capacidad tecnológica y la amplia cobertura nacional de Bitel. A través de esta iniciativa, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la transformación digital y el desarrollo sostenible del país, acercando soluciones financieras formales a más peruanos y contribuyendo a su bienestar económico.