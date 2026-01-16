Epson lidera la nueva era de la impresión textil

Un portafolio digital completo para la industria textil.

Redacción T21 / 16.01.2026 / 7:13 pm

Epson se posiciona como el aliado estratégico clave para la industria textil, garantizando resultados superiores y un soporte confiable.

Epson, líder mundial en impresión digital textil1, tiene el agrado de comunicar la integración de la tecnología Direct-to-Film (DTF) a su oferta, completando un portafolio que reúne cuatro soluciones. —Sublimación, Direct-to-Garment (DTG), Direct-to-Film (DTF) y Direct-to-Fabric. Con esta consolidación, la compañía presenta una propuesta integral que abarca desde la confección del prototipo hasta la producción industrial, adecuada para operaciones de distintos tamaños.

El mercado textil latinoamericano avanza hacia la personalización, ciclos de lanzamiento más frecuentes y procesos digitalizados. En este contexto, Epson presenta un portafolio con foco en cuatro ejes:

Calidad excepcional y consistencia de marca: la tecnología de impresión textil de Epson está orientada a entregar una calidad de imagen y consistencia de color excepcionales, ayudando a las empresas a proteger el valor de su marca y a producir piezas que elevan el estándar del mercado.

la tecnología de impresión textil de Epson está orientada a entregar una calidad de imagen y consistencia de color excepcionales, ayudando a las empresas a proteger el valor de su marca y a producir piezas que elevan el estándar del mercado. Productividad acelerada y agilidad operativa: las soluciones están diseñadas para maximizar el tiempo de actividad y optimizar el flujo de trabajo, permitiendo a las empresas escalar su capacidad productiva y responder con agilidad bajo demanda o tirajes cortos.

las soluciones están diseñadas para maximizar el tiempo de actividad y optimizar el flujo de trabajo, permitiendo a las empresas escalar su capacidad productiva y responder con agilidad bajo demanda o tirajes cortos. Eficiencia y crecimiento inteligente: a través de un diseño compacto y una optimización de insumos, las empresas pueden aumentar su rentabilidad al optimizar sus recursos actuales —espacio y personal— sin añadir complejidad a sus operaciones. Este enfoque eficiente también respalda una producción con menos desperdicio.

a través de un diseño compacto y una optimización de insumos, las empresas pueden aumentar su rentabilidad al optimizar sus recursos actuales —espacio y personal— sin añadir complejidad a sus operaciones. Este enfoque eficiente también respalda una producción con menos desperdicio. Alianza estratégica y soporte confiable: Epson refuerza su compromiso como socio estratégico al ofrecer un respaldo integral a través de su equipo de expertos locales, aportando la confianza y la tranquilidad que caracterizan a un líder de la industria.

Las cuatro tecnologías Epson en acción

Sublimación: ideal para poliéster, con tintas UltraChrome® DS.

ideal para poliéster, con tintas UltraChrome® DS. DTG (Direct-to-Garment): impresión directa sobre prendas de algodón, perfecta para tirajes cortos con alta calidad.

impresión directa sobre prendas de algodón, perfecta para tirajes cortos con alta calidad. DTF (Direct-to-Film): impresión en film para transferencia a diversos materiales y prendas.

impresión en film para transferencia a diversos materiales y prendas. Direct-to-Fabric: solución industrial de impresión directa a casi todo tipo de telapara decoración de interiores, moda, y ropa de bebé.

“Con este portafolio integrado buscamos ofrecer a los clientes una ruta clara para sus distintas necesidades de producción textil”, señaló Mark Krzywicki, Product Manager Industrial de Epson. “Nuestro enfoque está en calidad de imagen, consistencia y eficiencia operativa, respaldados por equipos y herramientas diseñados para la continuidad de la producción y el soporte local”, agregó.

1Basado en fuentes disponibles de la industria y datos de los sitios web de los fabricantes sobre el número total de impresoras únicas por fabricante, en las categorías de sublimación, impresión directa a prenda, impresión directa a tela, impresión directa a película/híbrida y látex, vendidas a nivel mundial hasta abril de 2025.