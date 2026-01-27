Protección de datos: Un desafío crítico y creciente

El cibercrimen alcanza costos récord y obliga a reforzar la resiliencia digital.

Redacción T21 / 27.01.2026 / 12:43 pm

La protección de la información personal se consolida como un factor clave de resiliencia operativa, confianza y competitividad para las organizaciones.

De acuerdo con Cirion el phishing, el ransomware, los ataques de ingeniería social, a la cadena de suministro y a la nube, así como la falsificación de identidad en línea y ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuido), son las principales vulnerabilidades que se observan cada vez con más frecuencia.

El costo promedio global de una brecha de datos alcanza los US$4,44 millones, una cifra que incluye gastos asociados a respuestas a incidentes, multas, pérdida de productividad y daños a la reputación de las organizaciones afectadas, según datos del Cost of a Data Breach Report, de IBM. En el caso de Estados Unidos, el promedio trepa a US$10,22 millones por brecha, debido a las exigentes demandas regulatorias y los litigios relacionados con la exposición de información personal. En Latinoamérica, la cifra desciende a US$3,81 millones.

Cuando el 28 de enero de 2006 se abrió la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa, primer tratado internacional especializado en protección de datos, el volumen y el valor de la información digital estaban lejos de alcanzar la magnitud que tienen hoy. De hecho, el mismo informe de 2005 hablaba de que casi la mitad de las brechas de datos se debían a la pérdida o robo de dispositivos físicos, como notebooks o memorias USB. Sin embargo, la evolución cuántica que alcanzaría el tema en las siguientes dos décadas ya se visualizaba. Por eso, se estableció que todos los años en esa jornada se celebrara el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

Hoy, la problemática de las brechas de seguridad se posiciona como uno de los desafíos más costosos y complejos para las organizaciones en todo el mundo. Los impactos financieros, operativos y reputacionales de los ataques digitales continúan escalando, reflejando la creciente sofisticación de las amenazas y la necesidad de reforzar los enfoques de ciberseguridad. El problema afecta a todos por igual: durante la primera mitad de 2025, la empresa Fortinet detectó nada menos que 1.600 millones de intentos de intrusión, sólo en Argentina.

Desde Cirion se monitorean todos los eventos de seguridad que suceden en la región, desde Miami hasta Tierra del Fuego, desde nuestros 3 Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) y con esta información nos enfocamos en desarrollar plataformas seguras, en un contexto de mayor frecuencia y sofisticación de los ataques.

De cara al futuro, aparecen nuevos desafíos. Un informe de PwC detectó que apenas el 24% de las compañías del mundo gasta más en medidas preventivas que proactivas, lo que implica más riesgo y más costos, además de una peor preparación para el avance de los ataques basados en IA. Por otra parte, gana fuerza la cuestión geopolítica: Gartner estima que una de las prioridades tecnológicas de este año será la “geopatriación”, es decir, trasladar cargas de trabajo a proveedores de nube soberanos o regionales.

En este contexto, el Día Internacional de la Protección de Datos Personales funciona como un recordatorio: se requiere de decisiones estratégicas, inversión sostenida y una mirada integral que acompañe la evolución tecnológica y los riesgos emergentes.

Cirion ofrece soluciones de seguridad por capas de punta a punta: desde mitigación de los ataques de denegación de servicios (DDoS) en el extremo exterior hasta las estrategias de confianza cero (ZTNA, zero trust network access) para garantizar la conectividad segura de los usuarios remotos con las aplicaciones, pasando por WAAP (protección de aplicaciones web y de APIs), firewalls perimetrales de última generación o herramientas de control que permiten a las organizaciones visualizar su panorama y analizar el estado de la situación.

“Las brechas de datos ya no son solo un problema de costos, sino una amenaza directa a la resiliencia de las operaciones digitales y a la confianza que las empresas construyen con sus clientes”, señaló Miguel Rodríguez, Chief Information Security Officer (CISO) de Cirion. “Proteger los datos implica asegurar la infraestructura que los transporta y almacena, con arquitecturas robustas, monitoreo continuo y capacidades de respuesta que permitan sostener la operación incluso frente a incidentes de seguridad”, concluyó.

