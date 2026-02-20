Zodiaco chino y smartphones: El match perfecto

Cuatro estilos del zodiaco se traducen en potencia, cámara, gaming o equilibrio para elegir mejor.

Redacción T21 / 20.02.2026 / 10:52 am

Con la llegada del Año Nuevo Chino, una de las celebraciones culturales más importantes del mundo, muchas personas aprovechan este inicio simbólico para renovarse y tomar decisiones prácticas para su día a día. En ese contexto, el zodiaco chino, compuesto por 12 signos, se ha convertido en una referencia popular para describir estilos de personalidad y hábitos cotidianos.

Por ello, Infinix Perú comparte una guía útil para identificar qué tipo de smartphone se adapta mejor a tu estilo de vida, tomando como inspiración los perfiles asociados a cada signo.

1. Productivos y estratégicos: rendimiento para el día a día

Signos: Rata, Buey, Serpiente y Gallo

Este perfil destaca por ser organizado, analítico y orientado a objetivos. Son usuarios que priorizan la eficiencia para trabajar, estudiar o manejar varias tareas a la vez.

Qué deberían buscar en un smartphone:

Batería duradera

Pantalla fluida

Buen almacenamiento y rendimiento estable

Modelo recomendado: Infinix SMART 10 Plus, con batería de 6000mAh, carga rápida 18W, pantalla 120Hz y herramientas impulsadas por Infinix AI.

2. Creativos y sensibles: diseño, cámara y experiencia visual

Signos: Conejo, Oveja y Cerdo

Son usuarios que valoran estética, fotografía, redes sociales y una experiencia visual inmersiva. Buscan un celular que acompañe su estilo y creatividad.

Qué deberían buscar en un smartphone:

Buena cámara para fotos nítidas

Pantalla de alta calidad

Diseño ligero y atractivo

Modelo recomendado: Infinix Hot 60 Pro+, con pantalla AMOLED curva 1.5K de 144Hz, cámara principal Sony IMX882 de 50MP y diseño ultradelgado de 5.95 mm.

3. Intensos y competitivos: potencia para jugar y moverse rápido

Signos: Tigre, Caballo y Mono

Este perfil se caracteriza por su energía, dinamismo y necesidad de velocidad. Son usuarios que consumen contenido intensivo, juegan o necesitan potencia sostenida.

Qué deberían buscar en un smartphone:

Alto rendimiento para gaming

Pantalla fluida y rápida respuesta

Batería potente y carga rápida

Modelo recomendado: Infinix GT 30 Pro, con pantalla AMOLED 1.5K de 144Hz, cámara de 108MP y batería de 5500mAh, pensado para una experiencia gamer y de alto rendimiento.

4. Líderes y equilibrados: un smartphone completo y confiable

Signos: Dragón y Perro

Son perfiles que buscan un equipo “todo en uno”: potente, elegante y preparado para múltiples escenarios, desde productividad hasta entretenimiento.

Qué deberían buscar en un smartphone:

Carga rápida potente

Pantalla premium

Cámara estable para todo tipo de fotos

Herramientas inteligentes integradas

Modelo recomendado: Infinix Note 50 Pro, con carga rápida 90W, carga inalámbrica MagCharge 30W, batería de 5200mAh, pantalla AMOLED 144Hz y cámara de 50MP con OIS.

“Hoy el smartphone es una herramienta clave para trabajar, entretenerse y crear contenido. Por eso, elegir un equipo alineado al estilo de vida es cada vez más importante. En Infinix buscamos ofrecer opciones accesibles con tecnología avanzada, diseño y rendimiento para diferentes tipos de usuarios”, señaló Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.