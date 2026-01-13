Buscalibre apuesta por expandir la lectura en Latinoamérica en 2026

Buscalibre impulsará el acceso a los libros y fortalecerá su ecosistema editorial en 2026.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:15 pm

México y Perú concentrarán el mayor foco estratégico, con expectativas de crecimiento del 45%, mientras la compañía fortalece su presencia en Estados Unidos y España hasta en un 30%.

Durante 2026, Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica, que comercializa libros físicos con entrega en cualquier lugar del territorio, buscará impulsar el índice de lectura en los países donde opera, fortalecer su ecosistema de servicios y acelerar su crecimiento en mercados estratégicos como México, Perú, España, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, así como comenzar a consolidar oportunidades en Centroamérica, región que la compañía identifica como un territorio relevante para su expansión futura.

Como propósito central para el próximo año, la compañía se enfocará en ampliar el acceso a la lectura, no desde la competencia directa por participación de mercado, sino desde la expansión de la demanda total del sector. Buscalibre aseguró que trabajará de la mano con otras librerías, tanto online como físicas, para facilitar la disponibilidad de libros y construir un entorno colaborativo que favorezca a lectores y al ecosistema editorial, incluyendo iniciativas orientadas a mejorar el acceso a libros en zonas rurales y de difícil cobertura, donde la logística sigue siendo una barrera para el consumo cultural.

“Nuestro objetivo para 2026 no se limita a crecer como plataforma, sino a sumar nuevos lectores en cada país donde operamos. Aún existe una oportunidad significativa para democratizar el acceso a los libros, y queremos asumir un rol activo en ese proceso”, señaló Juan José Daza, Director Comercial y de Marketing de Buscalibre.

En línea con esta visión, la compañía avanzará en la consolidación regional de servicios que ya operan en algunos mercados, con el objetivo de estandarizarlos en toda Latinoamérica. Entre ellos destacan su servicio propio de envíos ‘Envío Libre’, las entregas en el mismo día, la expansión de puntos de recogida física en librerías aliadas y el fortalecimiento del Club Buscalibre, su programa de fidelización orientado a reconocer a los lectores frecuentes mediante beneficios como descuentos exclusivos, envíos gratuitos, cupones personalizados y concursos especiales. Estas iniciativas estarán orientadas a mejorar la experiencia del usuario y a responder a las particularidades de cada mercado.

México y Perú se consolidarán como los mercados de mayor foco estratégico en 2026, impulsados por su alto potencial de crecimiento y con expectativas de expansión del 45% en ambos países. De manera complementaria, Estados Unidos y España, donde se proyecta un crecimiento del 30%, seguirán siendo mercados clave. Si bien se trata de ecosistemas maduros en comercio electrónico, Buscalibre identifica en ellos la oportunidad de posicionarse como un puente para acercar literatura latinoamericana a comunidades con acceso limitado a estos títulos. En otros mercados de la región, como Ecuador y Colombia, la compañía prevé crecimientos del 30% y 20%, respectivamente.

Asimismo, Centroamérica comienza a perfilarse como una región estratégica, con especial atención en mercados como Panamá, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, donde la compañía observa un creciente interés por el comercio electrónico de libros y una oportunidad clara para ampliar el acceso a la lectura.

Con el fin de soportar sus metas de expansión, Buscalibre invertirá en tres ejes centrales:

Eficiencia logística: optimización de almacenes, herramientas y procesos para reducir tiempos de entrega tanto en productos locales como importados, con especial foco en la cobertura de zonas rurales y regiones con menor acceso a librerías físicas. Marketing y posicionamiento de marca: mayor presencia en canales digitales, ferias, eventos con autores y actividades físicas que fortalezcan la relación directa con los lectores. Ampliación del catálogo: la compañía proyecta pasar de 8 millones a casi 15 millones de libros disponibles, lo que representa prácticamente duplicar su oferta. Este crecimiento incluirá libros usados, antiguos, en otros idiomas y un catálogo más robusto en español, en alianza con editoriales, librerías y distribuidores. La incorporación de libros usados responde no solo a una estrategia de sostenibilidad y economía circular, sino también al creciente interés de lectores y coleccionistas por títulos únicos, ediciones especiales y ejemplares difíciles de encontrar.

“De cara a 2026, nuestro foco estará en fortalecer las relaciones con proveedores globales y aliados logísticos para seguir ampliando nuestro alcance internacional sin perder eficiencia ni calidad en el servicio. Creemos que la colaboración es clave para llegar a más lectores, incluso en mercados donde no contamos con presencia local, y para seguir mejorando la experiencia de envío y acceso a los libros en cualquier parte del mundo”, concluye Juan José Daza, Director Comercial y de Marketing de Buscalibre.

Sobre Buscalibre:

Buscalibre es una librería online que vende libros físicos y que los envía directamente hasta el domicilio de la persona. Nació en Chile hace 17 años y hoy está presente en: Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, México, Perú y Ecuador. Su servicio le permite integrar toda la oferta de libros de estos países y ponerlos a disponibilidad de sus clientes. Buscalibre cuenta con un portafolio de 60.000 referencias a nivel nacional y 5 millones de títulos en general, con la posibilidad de hacerlo llegar a cualquier lugar del país.