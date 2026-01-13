El cuidado de la piel gana protagonismo en verano

Con el verano, crece la demanda de productos de skincare, liderando las compras en Perú.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:21 pm

En Perú, el sector de cosmética y cuidado personal crecería alrededor de 7% hacia 2026.

Limpiadores faciales, sérums y protectores solares son los artículos más buscados dentro de la categoría belleza y cuidado personal, según Mercado Libre.

Con la llegada del verano, el incremento de la exposición al sol y la radiación UV, el cuidado de la piel se consolida como una de las principales prioridades de consumo en el país. Cada vez más personas incorporan rutinas más conscientes, orientadas no solo a la estética, sino también a la prevención y la salud de la piel, impulsando la demanda de productos con mayor protección, hidratación y beneficios específicos según cada tipo de piel.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, el cuidado de la piel representaría cerca del 20% de las ventas regionales en 2025, con un valor estimado de US$ 13,2 mil millones. Esta categoría incluye productos de cuidado facial, corporal y protección solar, y mantiene una proyección de crecimiento sostenido en los próximos años.

En el mercado local, el Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (COPECOH) estima que el sector de belleza y cuidado personal crecería alrededor de 7% hacia 2026. Además, la Cámara de Comercio de Lima señala que en campañas de alta demanda, como la temporada navideña, los productos de skincare y maquillaje se ubicaron entre los más solicitados.

Por su parte, Mercado Libre indica que la categoría Limpieza Facial lidera la compra de productos de cuidado de la piel, especialmente en el rango de 20 a 35 años. Entre los artículos más buscados destacan los geles limpiadores faciales, sérums y protectores solares, reflejando una mayor preocupación por la protección y el cuidado diario de la piel.

