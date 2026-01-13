Slackbot revoluciona el trabajo con IA en Salesforce

Slackbot, el nuevo agente personal, transforma el trabajo con IA, productividad y colaboración en Salesforce.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:12 pm

La IA ha cambiado nuestra vida personal: responde cualquier pregunta, potencia nuestra creatividad y entrega insights a medida con un simple prompt. Pero en el lugar de trabajo, la IA aún no ha sido igual de transformadora: se ha visto frenada por interfaces poco intuitivas, fragmentada entre múltiples equipos y herramientas, afectada por alucinaciones e inconsistencias, y carente del contexto que el trabajo exige.

En Dreamforce, Salesforce presentó su visión para cerrar esa brecha: Agentforce 360 con Slack como la interfaz conversacional donde personas y agentes trabajan juntos, conectando conocimiento, acciones y datos en tiempo real. La idea es simple: usar la interfaz intuitiva y familiar de Slack para conectar a cada empleado con inteligencia confiable, basada en datos conversacionales, datos de clientes y metadatos, y flujos de trabajo deterministas.

Al llevar todo el poder de la Empresa Agéntica al lugar donde ya ocurren cada semana miles de millones de conversaciones laborales, trabajar con IA de nivel empresarial se vuelve tan natural como hablar con un compañero de trabajo.

En el centro de esa visión está Slackbot, reinventado para la Empresa Agéntica.

Ahora, Slackbot es un agente profundamente personal para el trabajo, integrado directamente en Slack para ayudar a sacar el trabajo adelante. Parte del contexto que ya existe y trabaja con las herramientas y la información en Slack, respetando siempre permisos y controles de acceso. Puede ayudar a encontrar respuestas, organizar el trabajo, crear contenido, agendar reuniones y ejecutar acciones, todo sin salir de Slack. No hay nada que instalar, nada que aprender y nada nuevo que administrar.

Con Slackbot, las empresas obtienen acceso a un agente para empleados listo para usar que entiende en profundidad a cada persona, a su equipo y su forma de trabajar. Y muy pronto, Slackbot será la mejor manera de colaborar con Agentforce y con agentes de terceros: una interfaz simple y conversacional capaz de activar acciones y orquestar flujos de trabajo, todo respaldado por inteligencia de negocio y datos confiables.

“Slackbot no es solo otro copiloto o asistente de IA. Es la puerta de entrada a la Empresa Agéntica, impulsada por Salesforce. Esto incorpora IA basada en los datos, flujos de trabajo y conversaciones de Slack de tu compañía directamente en el flujo de trabajo. Es el paso crucial para materializar el futuro hacia el que hemos estado construyendo: dar vida a Agentforce 360 con una interfaz intuitiva y conversacional, y potenciar a cada persona con IA de nivel empresarial” - Parker Harris, cofundador de Salesforce y Chief Technology Officer, Slack.

Slackbot se adapta

Una preocupación simple ha frenado la adopción de IA empresarial: ¿se puede confiar en que la IA complete tareas e interacciones sensibles, fundamentales para el éxito del negocio? Para confiarle el trabajo a un agente de IA, este necesita comprender el contexto. Necesita saber en qué se está trabajando, con quiénes se trabaja, qué importa y qué no. Necesita ver las conversaciones donde se toman decisiones, los archivos que aportan contexto y los sistemas de registro que contienen la verdad del negocio. Debe respetar permisos, proteger datos y presentarse de una manera natural, no disruptiva.

La mayoría de los agentes falla aquí. Viven en aplicaciones separadas, fragmentando la atención mientras las personas cambian constantemente entre herramientas. Parten con cero contexto. Hacen explicarles una y otra vez. Sus capacidades pueden ser impresionantes, pero no se ganan confianza.

Slackbot es diferente: está integrado directamente en Slack para cada empleado, sin requerir configuración ni capacitación. Y, lo más importante: Slackbot ya conoce a sus usuarios. Entiende conversaciones, archivos, canales y a los equipos de trabajo. Ve lo que sus usuarios pueden ver, respetando siempre sus permisos y controles de acceso. Ese contexto incorporado hace que Slackbot sea más preciso, más relevante y más útil para ayudar a hacer trabajo real, porque entiende al instante el trabajo y la forma de trabajar de los equipos. Para comenzar, simplemente hay que conversar con él.

Con el tiempo, Slackbot será aún más capaz

A medida que Agentforce y otros agentes se incorporen en las organizaciones, Slackbot se convertirá en su forma ideal de trabajar con todos ellos. No habrá que buscar el agente o la herramienta adecuada: Slackbot determinará qué sistemas involucrar según lo que se le pida. Coordinará el trabajo entre sistemas y agentes “tras bambalinas”, mientras los equipos se enfocan en lo que importa.

Hoy, Slackbot ayuda a trabajar más rápido. Mirando hacia adelante, se convierte en la puerta de entrada confiable a una nueva forma de trabajar, donde personas y agentes de IA operan juntos en Slack, de manera simple, natural y con confianza.

“Slackbot me está ahorrando, como mínimo, 90 minutos al día. Le pido que cree un canvas para una reunión mañana y, en 17 segundos, queda mejor de lo que yo podría hacerlo. Me dice los próximos pasos, ahorrando tiempo y dinero” - Sinan, Head of Beast Games Marketing, Beast Industries.

Así se ve cuando la IA entiende a los equipos y su trabajo

La mayoría de las herramientas de IA suena igual, sin importar quién las use. Les falta contexto, se pierden los matices y obligan a saltar entre herramientas para lograr algo. El resultado es un trabajo que se siente impersonal y desconectado de cómo realmente operan los equipos.

Cuando la IA realmente entiende a los equipos y su trabajo, deja de sentirse genérica y empieza a sentirse útil. Da respuestas personalizadas, no resultados de búsqueda.

Slackbot acompaña a lo largo del día, ya sea para responder “¿Dónde está ese archivo importante que alguien me envió?” o “¿Qué decidimos sobre el presupuesto de Q4?”, o para pedirle “Ponte al día conmigo sobre el Proyecto Phoenix”.

De la conversación a la acción

Slackbot no solo ayuda a encontrar información. Ayuda a avanzar. Se pueden redactar actas de reunión, actualizaciones de proyecto o briefs en segundos, y luego refinarlos mediante conversación. Se puede transformar una idea inicial en un canvas compartido, listo para colaborar, sin romper el flujo de trabajo.

Slackbot conoce a los equipos y su agenda. Ayuda a encontrar espacios en calendarios y programar reuniones, destacar prioridades y configurar recordatorios para que el trabajo importante no se pierda.

Cuando la conversación se encuentra con el contexto del cliente

Aquí es donde la IA se vuelve genuinamente estratégica. Los modelos independientes pueden ayudar a escribir más rápido, pero no pueden ayudar a decidir mejor. No tienen acceso a los sistemas que contienen el historial del cliente, los detalles de la cuenta y la realidad del negocio.

Slackbot cierra esa brecha al conectar la conversación con el contexto del cliente. Al trabajar con los datos de Salesforce junto con conversaciones y archivos de Slack, Slackbot puede ayudar a preparar a los equipos de trabajo para reuniones, comprender la salud de cuentas e identificar próximos pasos con un nivel de insight que ninguno de los sistemas puede entregar por sí solo.

Antes de una conversación crítica con un cliente, Slackbot puede reunir discusiones recientes, documentos relevantes e historial del cliente en un briefing único y claro. Convierte información dispersa en entendimiento compartido.

Confianza empresarial, entregada de forma personal

La IA empresarial solo funciona cuando la confianza va primero. Slackbot está construido sobre la misma base de confianza que Slack. Respeta roles, permisos y controles de acceso, y solo muestra información que los trabajadores están autorizados a ver. Sus interacciones permanecen privadas. Sus datos están protegidos y se gestionan de acuerdo con los estándares de seguridad y cumplimiento de Slack.

Esto es confianza de nivel empresarial, entregada a través de una experiencia personal y conversacional.

Una nueva forma de trabajar, ya en marcha

Este lanzamiento marca el siguiente paso en cómo se trabaja en la era agéntica. Ya sea que se esté colaborando con un equipo o enfocado en trabajo individual profundo, Slackbot elimina la fricción entre lo que se está haciendo en el momento y lo que se necesita hacer después.

En lugar de adaptarte a las herramientas, las herramientas se adaptan a sus usuarios.

“Slackbot es como un colega brillante que siempre está disponible y ya entiende nuestro negocio. En vez de cambiar entre apps y perder el hilo, puedo quedarme en Slack y seguir avanzando. Ha cambiado por completo la eficiencia con la que trabajo” - Christine McHone, Global Enterprise TMT Leader, Slalom

Lo que dicen los clientes:

Durante los últimos meses, clientes como Beast Industries, reMarkable, Xero, Mercari, Engine, Slalom y también Salesforce internamente han usado Slackbot, y el feedback ha sido excepcional. Esto es lo que comentan:

“Salesforce es el customer zero de Slackbot, y veo cómo la IA puede cambiar de manera fundamental la forma en que trabajamos. Nuestros equipos están ahorrando varias horas a la semana que antes se iban en buscar información, encontrar contexto y obtener respuestas. No solo es una mejor experiencia: también libera tiempo real para lo que importa: atender a clientes, pensar estratégicamente e impulsar la innovación. La IA debería eliminar el trabajo mecánico para que las personas puedan enfocarse en el trabajo que importa” - Andy White, SVP Business Technology, Salesforce

“Dejo el teléfono 10 minutos y cuando vuelvo tengo 30 o 40 mensajes, así que simplemente le pregunto a Slackbot y me dice qué decidimos, por qué y qué tengo que hacer. Es como un asistente que está atento cuando yo no lo estoy” - Spencer, Creative Supervisor, Beast Industries

“Slackbot ha sido un verdadero ‘domador del caos’ para nuestro equipo. No se trata solo de tareas simples; se trata de tener un compañero virtual con mucho más contexto sobre nuestro negocio que cualquier herramienta externa. Estimo que me ahorra unos 30 minutos al día solo al eliminar el cambio constante de contexto, lo que lo hace increíblemente conveniente y un gran impulsor de eficiencia” - Mollie Bodensteiner, SVP of Ops, Engine

“Slackbot es mi segundo cerebro; es la memoria que ojalá yo tuviera. Cada vez que tengo una pregunta sobre el trabajo que hacemos, siempre le pregunto a Slackbot. Ya sea para ayudar con traducciones o para encontrar información -tanto sobre personas como sobre cómo opera la empresa-, Slackbot entrega la información y el contexto para explicarla” - Peter Stoltz, VP, Head of CIO Office, reMarkable

“Como gran parte de nuestro trabajo ocurre en Slack, Slackbot ya entiende nuestro mundo. No tengo que escribir un brief largo para ponerlo al día sobre en qué hemos estado trabajando o cómo opera el equipo; simplemente capta el contexto desde el primer día” - Megan Harrigan, Director of Global CX Projects & Readiness, Xero

“Usando Slackbot, hicimos un análisis operativo completo de dos canales de agendamiento de alto volumen. De inmediato detectó un patrón claro que nos mostró qué ubicaciones eran muy confiables y cuáles eran la fuente de altas tasas de cancelación. Este análisis profundo de datos —que históricamente le habría tomado semanas a una persona compilar manualmente— se entregó en minutos” - Director/a de Producto y Operaciones de una gran empresa de medios

Slackbot estará disponible para clientes Business+ y Enterprise+ mediante un despliegue por etapas que continuará durante enero y febrero.

Disponibilidad de Slackbot

A partir del 13 de enero de 2026, la nueva versión de Slackbot se irá habilitando gradualmente para clientes en ciertos planes. Los/las Org Owners y Admins en planes Enterprise pueden configurar permisos específicos de acceso a Slackbot (o restringir el acceso por completo) hasta el 10 de febrero de 2026.

Aviso: Cualquier servicio o funcionalidad aún no liberada mencionada aquí no está disponible actualmente y podría no entregarse a tiempo o no entregarse. Los clientes deben tomar sus decisiones de compra en función de las funcionalidades que están disponibles actualmente.