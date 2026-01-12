¿Por qué el calor afecta el reconocimiento facial y de huella digital?

El calor puede alterar los sensores biométricos de tu teléfono, aumentando los errores de reconocimiento y dificultando el acceso.

Redacción T21 / 12.01.2026 / 5:43 pm

Durante los meses de altas temperaturas, los teléfonos inteligentes pueden dejar de reconocer la huella digital o el rostro de los usuarios de manera repentina. Aunque estas tecnologías biométricas están diseñadas para ofrecer rapidez y seguridad, el calor excesivo puede alterar su funcionamiento y obligar a recurrir a métodos tradicionales como el PIN o la contraseña.

“En condiciones de calor intenso, la tasa de error de los sistemas biométricos puede incrementarse hasta en un 30%, principalmente por cambios en la piel y en el desempeño de los sensores”, explica Patricia Paulet, subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT.

Este problema no está asociado a una marca específica ni a modelos antiguos. Se trata de una limitación común en la mayoría de sistemas biométricos actuales, donde factores ambientales como la temperatura y la humedad influyen tanto en el usuario como en el propio dispositivo, reduciendo la precisión del reconocimiento.

¿Por qué sucede esto?

El calor afecta el proceso de identificación en dos niveles. Primero, altera las condiciones físicas de la piel. La sudoración, frecuente en climas cálidos, genera humedad y residuos que interfieren con la lectura de huellas y rasgos faciales.

En los lectores de huellas, esta humedad dificulta la correcta identificación de los surcos de la piel. Los sensores ópticos requieren imágenes nítidas, mientras que los ultrasónicos dependen de la correcta transmisión de ondas; ambos ven reducido su rendimiento cuando la superficie del dedo no está seca.

El reconocimiento facial también se ve comprometido. El brillo provocado por el sudor, los cambios temporales en la textura del rostro y la presencia de humedad o polvo en la cámara frontal afectan la captura de datos faciales.

“El reconocimiento facial puede perder hasta un 25 % de precisión cuando hay sudoración excesiva o lentes con microgotas de humedad”, agrega Paulet.

El sobrecalentamiento del equipo también influye

No solo el cuerpo del usuario entra en juego. Cuando el teléfono se calienta por exposición al sol, uso prolongado o altas temperaturas ambientales, sus componentes internos activan mecanismos de protección. Esto puede reducir temporalmente el rendimiento de sensores y procesadores.

Esta medida explica por qué, cuando el celular está caliente al tacto, los intentos de desbloqueo biométrico suelen fallar de forma repetida.

Cómo minimizar los errores de reconocimiento

Si bien no es posible eliminar por completo el impacto del calor, existen acciones sencillas que pueden mejorar el funcionamiento de la biometría:

Limpiar los sensores con frecuencia: un paño seco ayuda a eliminar grasa y polvo.

un paño seco ayuda a eliminar grasa y polvo. Dejar enfriar el equipo: evitar desbloquearlo cuando está sobrecalentado.

evitar desbloquearlo cuando está sobrecalentado. Secar dedos y rostro: reducir la humedad antes de usar huella o reconocimiento facial.

reducir la humedad antes de usar huella o reconocimiento facial. Volver a registrar los datos biométricos: hacerlo en un ambiente fresco puede aumentar la precisión.

Estas prácticas permiten reducir los fallos y prolongar la eficacia de los sistemas biométricos, incluso en los días más calurosos del año.