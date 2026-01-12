HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: Diseño y Wi-Fi 7 para el hogar

Con un diseño inspirado en la naturaleza y Wi-Fi 7, el nuevo router de HUAWEI lleva la conectividad al siguiente nivel.

Redacción T21 / 12.01.2026 / 5:31 pm

El nuevo router con Wi-Fi 7 permite disfrutar de una conectividad de hasta 6 Gbps .

. Es el primer router del mundo con un diseño inspirado en la naturaleza que también funciona como pieza de decoración para el hogar.

¿Alguna vez has visto routers en internet? Si lo has hecho, probablemente has notado que su diseño no es uno de sus puntos fuertes, pues muchos llegan a ser tan minimalistas que pasan desapercibidos, o tan extravagantes que desentonan en prácticamente cualquier parte del hogar. Pero, por fortuna, Huawei ya tiene una solución a este problema con su router Wi-Fi Mesh X3 Pro, que tiene un diseño inspirado en la naturaleza, y todo el poder del Wi-Fi 7.

Diseño inspirado en la naturaleza

El HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro rompe con el diseño tradicional de los routers en el mercado, ofreciendo por primera vez un diseño inspirado en una montaña nevada. Este diseño es puro, elegante y versátil en estilo, pues se integra de forma natural en tu hogar sin importar que te guste la decoración minimalista, clásica o futurista. De hecho, para que el router pueda servir como algo más que una pieza de decoración, cuenta con efectos de iluminación que pueden cambiar dependiendo la hora del día para recrear el hermoso efecto de amanecer y atardecer sobre la montaña, y el cual es capaz de iluminar parte de una habitación.

Todo el poder del Wi-Fi 7 y las tecnologías de conectividad de Huawei

El HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro es compatible con Wi-Fi 7, que es el estándar de última generación, y presume de ser casi 5 veces más rápido que el Wi-Fi 6, pero, sobre todo, ofrece una mayor estabilidad de red para todos los dispositivos conectados. Y es que si consideramos que, con el paso del tiempo, se van sumando nuevos dispositivos a la conectividad Wi-Fi, es normal que poco a poco notemos desconexiones, conexiones lentas o problemas de vinculación, algo que no debería suceder con Wi-Fi 7.

Además, el router es compatible con 2 tecnologías fundamentales para mejorar la velocidad y estabilidad: latecnología de modulación 4,096-QAM de última generación, que acelera la transmisión de datos en un 20 % en comparación con los routers compatibles con Wi-Fi 6; y la tecnología MLO (Multi-Link Operation) de doble banda, que permite aprovechar los canales de 2.4 GHz y 5 GHz, que se intercambian automáticamente para los dispositivos Wi-Fi 7, con el fin de aumentar la velocidad y reducir la latencia.

Todo esto permite alcanzar una velocidad de hasta 3.6 Gbps, que, si bien no es común en paquetes de Internet doméstico, significa que sí te permitirá aprovechar al máximo la velocidad contratada con tu operador.

WiFi Mesh para no perder conexión en ningún momento

Con la tecnología Wi-Fi Mesh, o en malla, podrás conectar hasta 2 extensores adicionales –que también cuentan con iluminación propia para armonizar con el diseño del router– lo cual permitirá incrementar la cobertura Wi-Fi a más de 550 metros cuadrados, por lo que es suficiente para tener Wi-Fi en una casa de 3 niveles.

Para garantizar la máxima potencia de conectividad en cada dispositivo, el HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro cuenta con un chip Gigahome, desarrollado por Huawei. Este procesador integra una unidad de procesamiento de red neuronal con inteligencia artificial y una unidad de aceleración de red, lo que proporciona potentes capacidades computacionales para reducir la latencia de la red, garantizar una conectividad fluida con múltiples dispositivos y permitir la aceleración de la red a nivel de chip. Así, en combinación con un amplificador de potencia de 4 canales, atraviesa sin esfuerzo las paredes y amplía la cobertura a un área más extensa.

También integra un avanzado sistema de disipación de calor exclusivo de Huawei. Este sistema de doble flujo de aire, combinado con los ventiladores duales Shark Fin de segunda generación, aumenta la eficiencia de la refrigeración y lleva la disipación del calor a un nivel superior.

Seguridad para toda la familia

Al igual que otros routers de Huawei, el WiFi Mesh X3 Pro cuenta con amplias herramientas enfocadas en la seguridad y privacidad, tales como:

Control Parental : para bloquear sitios inapropiados para menores.

: para bloquear sitios inapropiados para menores. Diagnóstico Wi-Fi visualizado : permite generar un mapa de calor para ver las zonas con cobertura y resolver algún tipo de conectividad en el hogar.

: permite generar un mapa de calor para ver las zonas con cobertura y resolver algún tipo de conectividad en el hogar. HUAWEI HomeSec: sistema propietario de Huawei que ofrece cifrado Wi-Fi y protección contra ataques maliciosos de fuerza bruta.

Tanto las funciones de seguridad, las de conectividad, y la configuración del router se pueden controlar con facilidad desde cualquier smartphone Android, iOS o Huawei.

Disfruta muy pronto de la nueva generación de Wi-Fi con el HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

El router estará disponible en Perú en la HUAWEI Online Store a partir del 15 de enero de 2026, por lo que te invitamos a estar pendiente de las redes sociales de Huawei para conocer más detalles.