IA para minoristas en la era de los agentes

El comercio con agentes y nuevas tecnologías como el UCP y Business Agent ayudan a los minoristas a conectar con compradores de alta intención.

Redacción T21 / 12.01.2026 / 5:48 pm

  • Anunciamos un nuevo estándar abierto para comercio agencial y herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los minoristas a conectarse con compradores con alta intención de compra e impulsar las ventas.
Por Vidhya Srinivasan, VP/GM Ads and Commerce de Google.
