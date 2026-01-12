IA para minoristas en la era de los agentes
El comercio con agentes y nuevas tecnologías como el UCP y Business Agent ayudan a los minoristas a conectar con compradores de alta intención.
Redacción T21 / 12.01.2026 / 5:48 pm
El ritmo de la innovación en el comercio minorista es increíble, y el comercio con agentes (donde la IA completa tareas en nombre de las personas) está evolucionando de ser un concepto a convertirse en una realidad. El año pasado, presentamos herramientas de agente para compradores e hicimos que los pagos dirigidos por agentes sean fluidos y seguros con nuestro Protocolo de Pagos de Agentes (AP2) . Creemos en un futuro de comercio con agentes que sea abierto, colaborativo y diseñado para que todos tengan éxito. En asociación con minoristas y plataformas líderes, hoy compartimos varios anuncios que son un paso importante en ese viaje.
Desbloquea el crecimiento minorista con un nuevo estándar abierto
Hoy lanzamos el Protocolo de Comercio Universal (UCP), un nuevo estándar abierto para el comercio con agentes que funciona en todo el recorrido de compra, desde el descubrimiento y la compra hasta el soporte posterior a la compra. UCP establece un lenguaje común para que los agentes y sistemas operen juntos en superficies de consumidores, empresas y proveedores de pagos. Entonces, en lugar de requerir conexiones únicas para cada agente individual, UCP permite que todos los agentes interactúen fácilmente. UCP está diseñado para funcionar en diferentes verticales y es compatible con protocolos de industria existentes como Agent2Agent ( A2A ), Agent Payments Protocol ( AP2 ) y Model Context Protocol ( MCP ).
UCP fue desarrollado en conjunto con líderes de la industria, incluidos Shopify, Etsy, Wayfair Target y Walmart, y respaldado por más de 20 otras empresas en todo el ecosistema, como Adyen, American Express, Best Buy, Flipkart, Macy's, Mastercard, Stripe, The Home Depot, Visa y Zalando.
Para comenzar, UCP pronto implementará una nueva función de compra en listados de productos elegibles de Google en el Modo AI en el Buscador y la aplicación Gemini, lo que permitirá a los compradores realizar el pago a los minoristas elegibles de EE. UU. mientras investigan en Google. La función está diseñada con la seguridad como base: los compradores pueden comprar con confianza con Google Pay utilizando métodos de pago e información de envío ya guardados en Google Wallet y, pronto, podrán realizar compras también con PayPal. Los minoristas siguen siendo los vendedores registrados, con la capacidad de personalizar la integración según sus necesidades específicas, al mismo tiempo que logran obtener ventas y evitar carritos abandonados. En los próximos meses, trabajaremos con más minoristas para expandirnos globalmente y agregar más capacidades, como descubrir productos relacionados, aplicar recompensas de fidelidad y potenciar experiencias de compra personalizadas en Google.
Conecta con clientes mediante un agente de IA de marca
También estamos lanzando Business Agent, una nueva forma para que los compradores chateen con las marcas, directamente en el Buscador. Es como un vendedor virtual que puede responder preguntas sobre productos con la voz de una marca, lo que permite a los minoristas conectarse con los consumidores durante momentos críticos de compra y ayudar a impulsar las ventas.
Business Agent estará disponible a partir de mañana con minoristas como Lowe's, Michael's, Poshmark, Reebok y otros. Los minoristas estadounidenses elegibles pueden optar por activar y personalizar este agente de marca en Merchant Center. En los próximos meses, podrán capacitar al agente en función de sus datos, acceder a nuevos insights de los clientes, brindar ofertas para productos relacionados y habilitar compras directas (incluido el pago a través de agente) dentro de la experiencia.
Optimiza tu presencia en la era del comercio conversacional
La forma en que las personas compran está cambiando, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ayudar a los minoristas a ser descubiertos. Por eso anunciamos docenas de nuevos atributos de datos en Merchant Center diseñados para un fácil descubrimiento en la era del comercio conversacional, en superficies como AI Mode, Gemini y Business Agent. Estos nuevos atributos complementan las fuentes de datos existentes de los minoristas y van más allá de las palabras clave tradicionales para incluir cosas como respuestas a preguntas comunes sobre productos, accesorios compatibles o sustitutos. Pronto los implementaremos con un pequeño grupo de minoristas en Estados Unidos y los expandiremos a más en los próximos meses.
Presentamos las Ofertas Directas
A medida que los compradores recurren a la IA para descubrir cosas, los minoristas necesitan formas más inteligentes de ofrecer valor. Por eso seguimos probando anuncios en Modo IA y ahora presentamos Ofertas Directas. Este nuevo piloto de Google Ads permite a los anunciantes presentar ofertas exclusivas para compradores que están listos para comprar, como un descuento único del 20%, directamente en el Modo IA.
Así es como funciona: imagina que buscas “Estoy buscando una alfombra moderna y elegante para un comedor con mucho tráfico. Organizo muchas cenas, así que quiero algo que sea fácil de limpiar”. Google ya destaca los productos más relevantes para cumplir con tus criterios de búsqueda. Pero a menudo, sólo estás dispuesto a comprar si consigues una buena oferta. Ahora, los minoristas relevantes también tienen la oportunidad de ofrecer un descuento especial. Esto te ayuda a obtener un mejor valor y ayuda al minorista a cerrar la venta.
Con Ofertas directas, los minoristas configuran ofertas relevantes que desean incluir en la configuración de sus campañas y Google usará IA para determinar cuándo es relevante mostrar una oferta. Inicialmente nos centraremos en los descuentos para el piloto y nos expandiremos para respaldar la creación de ofertas con otros atributos que ayuden a los compradores a priorizar el valor sobre el precio únicamente, como paquetes y envío gratuito. Ya estamos colaborando con marcas como Petco, e.l.f. Cosmetics, Samsonite, RugsUSA y comerciantes de Shopify para convertir Direct Offers en una forma más rápida e inteligente de ayudar a los minoristas a conectarse con la próxima generación de compradores.
Esta nueva era de compras estará impulsada por la IA. Esperamos construirlo juntos.
