IA para minoristas en la era de los agentes

El ritmo de la innovación en el comercio minorista es increíble, y el comercio con agentes (donde la IA completa tareas en nombre de las personas) está evolucionando de ser un concepto a convertirse en una realidad. El año pasado, presentamos herramientas de agente para compradores e hicimos que los pagos dirigidos por agentes sean fluidos y seguros con nuestro Protocolo de Pagos de Agentes (AP2) . Creemos en un futuro de comercio con agentes que sea abierto, colaborativo y diseñado para que todos tengan éxito. En asociación con minoristas y plataformas líderes, hoy compartimos varios anuncios que son un paso importante en ese viaje.

Desbloquea el crecimiento minorista con un nuevo estándar abierto

Hoy lanzamos el Protocolo de Comercio Universal (UCP), un nuevo estándar abierto para el comercio con agentes que funciona en todo el recorrido de compra, desde el descubrimiento y la compra hasta el soporte posterior a la compra. UCP establece un lenguaje común para que los agentes y sistemas operen juntos en superficies de consumidores, empresas y proveedores de pagos. Entonces, en lugar de requerir conexiones únicas para cada agente individual, UCP permite que todos los agentes interactúen fácilmente. UCP está diseñado para funcionar en diferentes verticales y es compatible con protocolos de industria existentes como Agent2Agent ( A2A ), Agent Payments Protocol ( AP2 ) y Model Context Protocol ( MCP ).

UCP fue desarrollado en conjunto con líderes de la industria, incluidos Shopify, Etsy, Wayfair Target y Walmart, y respaldado por más de 20 otras empresas en todo el ecosistema, como Adyen, American Express, Best Buy, Flipkart, Macy's, Mastercard, Stripe, The Home Depot, Visa y Zalando.