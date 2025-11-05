Credicorp transforma la experiencia financiera con agentes de IA

Con IA y agentes autónomos, Credicorp revoluciona la experiencia financiera con una estrategia ética y eficiente.

Redacción T21 / 05.11.2025 / 10:08 am

Credicorp comparte visión sobre ecosistema de agentes autónomos para transformar la experiencia financiera con inteligencia artificial.

Con la mirada puesta en impulsar la inteligencia artificial en sus negocios alineado a su propósito Credicorp realizó el IA & Data Summit 2025, el primer encuentro corporativo de inteligencia artificial y data & analytics del holding que estuvo enfocado en mostrar tendencias y los avances que se están teniendo en las empresas del Grupo. Este espacio ha sido clave para el desarrollo de los colaboradores, permitiéndoles aprender y explorar, a través de las experiencias compartidas por ponentes internacionales, cómo la IA está transformando nuestra forma de trabajar e impactar en la experiencia de nuestros clientes. Este evento reunió más de 4 mil participantes, entre colaboradores y expertos de empresas como AWS, Microsoft, IBM, NTTDATA y más.

“Estamos construyendo una inteligencia corporativa que no solo automatiza, sino que aprende, colabora y decide con criterio ético”, afirmó Rafael Lemor, Lider de Inteligencia Artificial en Credicorp. “Los agentes serán la nueva interfaz de confianza entre nuestros servicios y los clientes. Marcan el inicio de una era donde la IA potencia la experiencia y la eficiencia al mismo tiempo.”

Entre los avances más destacados se encuentra un ecosistema multiagente que combina agentes especializados en consumos y conocimiento del producto, que están orquestados por un agente que interpreta la intención del cliente y responde en cuestión de segundos. Eduardo Torres Paredes, Chief Data Officer de Credicorp, agrega sobre esto que “la data permite tomar mejores decisiones y crear analítica avanzada solo si se usa de manera segura y responsable; es por ello que el sistema Credicorp está cambiando para permitirnos como negocio ser más rápidos, personalizados y seguir creciendo”.

Estos agentes de inteligencia artificial se vienen desarrollando bajo estrictos lineamientos éticos y de seguridad, siguiendo las normas del NIST y la regulación peruana de protección de datos. Además, cada modelo es evaluado según su impacto y trazabilidad, garantizando decisiones responsables y sin sesgos.

Este evento refuerza la estrategia regional que busca convertir a Credicorp en un referente latinoamericano en Inteligencia Artificial y Data & Analytics, integrando innovación y propósito como ejes de su crecimiento.