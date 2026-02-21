Claro ofrece SMS gratuito en zonas afectadas por desastres naturales

Claro habilita el envío de SMS sin costo en 122 provincias del Perú para ayudar en la comunicación durante la emergencia por lluvias y huaicos.

Redacción T21 / 21.02.2026 / 12:17 pm

El envío de SMS sin costo estará activo desde el viernes 20 de febrero y hasta el jueves 26 de febrero a las 23:59 horas.

En situaciones de emergencia, estar comunicado puede marcar la diferencia. Ante las intensas lluvias y la posible activación de quebradas en distintas regiones del país, Claro Perú habilitó el envío gratuito de mensajes de texto (SMS) en 122 provincias de 15 departamentos del Perú, permitiendo que miles de familias puedan mantenerse en contacto, coordinar ayuda y confirmar que sus seres queridos se encuentran a salvo.

El beneficio se activó en las siguientes provincias de los departamentos de:

Áncash : Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay. Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau. Arequipa : Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cajamarca : Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Huancavelica : Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca. Ica : Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco.

: Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco. Junín : Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. La Libertad : Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

: Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. Lambayeque : Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Piura : Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara.

: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara. Tumbes : Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. Lima: Lima, Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

El envío de SMS sin costo se encuentra activo desde el viernes 20 de febrero y estará vigente hasta el jueves 26 de febrero a las 23:59 horas, permitiendo que los usuarios de Claro (Prepago y Postpago) puedan mantenerse en contacto frente a las actuales condiciones climáticas del país.

Con esta medida, Claro Perú reafirma su compromiso de acompañar a los pobladores en estas regiones que se encuentran en situaciones difíciles, entendiendo que, en contextos de lluvias y huaicos, la comunicación no solo acerca a las personas, sino que puede marcar la diferencia en la respuesta oportuna ante una emergencia.