G-SHOCK lanza su primer anillo DWN-5600 NANO RING

G-SHOCK revoluciona la resistencia con el DWN-5600 NANO RING, su primer anillo con tecnología innovadora y diseño urbano.

Redacción T21 / 21.02.2026 / 12:26 pm

El primer G-SHOCK en formato anillo reinventa el ADN de resistencia en una pieza compacta, coleccionable y de estilo urbano

Un diseño icónico que evoluciona con tecnología de precisión para el día a día

G-SHOCK vuelve a romper esquemas y redefine el concepto de reloj al presentar el DWN-5600 NANO RING, el primer G-SHOCK en formato anillo. Inspirado en el legendario diseño cuadrado de la línea 5600, este lanzamiento marca un nuevo hito para la marca al llevar su ADN de resistencia a una escala inédita, combinando innovación, diseño y cultura urbana en una pieza única.

El corazón de este modelo es su estructura NANO RING, una tecnología desarrollada para concentrar la resistencia característica de G-SHOCK en un anillo. Gracias a este avance, el DWN-5600 NANO RING logra una construcción sorprendentemente compacta sin perder la solidez, precisión y fiabilidad que han convertido a la marca en un ícono global.

Más que un dispositivo funcional, este modelo se presenta como una pieza de lifestyle y statement, pensada para fans de G-SHOCK, coleccionistas y amantes del diseño contemporáneo. Su estética minimalista, de líneas limpias y espíritu retro-futurista, conecta directamente con la cultura street y el mundo fashion, convirtiéndo en un accesorio que destaca por su originalidad y carácter disruptivo.

El DWN-5600 NANO RING incorpora funciones esenciales como resistencia a impactos, resistencia al agua, iluminación LED y un display digital de alta legibilidad, todo integrado en un formato inesperado que desafía las proporciones tradicionales de la relojería. Además, su embalaje especial refuerza su condición de objeto de colección, celebrando el cruce entre innovación tecnológica y diseño icónico.

Con este lanzamiento, G-SHOCK no solo presenta un nuevo producto, sino una nueva forma de llevar el tiempo: más audaz, más cercana a la cultura urbana y fiel a su espíritu de resistencia absoluta. El DWN-5600 NANO RING es la prueba de que incluso los íconos pueden reinventarse sin perder su esencia.

Encuéntralo en www.chronos.com.pe, en los kioskos Casio by Chronos y en la G-SHOCK Store en Salaverry.