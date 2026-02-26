Security Hub Extended: Seguridad full-stack unificada

AWS consolida hallazgos y socios en una sola experiencia: compras simples, facturación única y respuesta más rápida.

Redacción T21 / 26.02.2026 / 4:57 pm

En re:Invent 2025 presentamos una versión completamente reinventada de AWS Security Hub que unifica servicios de seguridad populares de AWS, incluidos Amazon GuardDuty y Amazon Inspector, en una sola experiencia. Esta experiencia unificada analiza automática y continuamente los hallazgos de seguridad en conjunto para ayudar a los clientes a priorizar y responder a sus riesgos de seguridad más críticos.

Hoy anunciamos AWS Security Hub Extended, un plan de Security Hub que simplifica la forma en que adquieres, implementas e integras una solución de seguridad empresarial full-stack a través de endpoints, identidad, correo electrónico, red, datos, navegador, nube, IA y operaciones de seguridad. Con el plan Extended, puedes ampliar tu portafolio de seguridad más allá de AWS para ayudar a proteger todo tu entorno empresarial mediante una selección curada de socios de AWS, que incluye [Lista completa de socios]: 7AI, Abnormal, Britive, CrowdStrike, CyberArk, Cyera, Island, Noma, Okta, Oligo, Opti, Proofpoint, SailPoint, Splunk (una compañía de Cisco), Upwind y Zscaler.

Con AWS como vendedor oficial (seller of record), obtienes precios pre-negociados bajo modalidad pay-as-you-go, una única factura, sin compromisos a largo plazo, elegibilidad para AWS Private Pricing, y soporte unificado de Nivel 1 junto con una experiencia unificada de operaciones de seguridad dentro de Security Hub. Nos comentaron que gestionar múltiples ciclos de adquisición y negociaciones con proveedores generaba complejidad innecesaria, consumiendo tiempo y recursos. En respuesta, hemos curado estas ofertas para brindar una protección más integral a lo largo de toda tu pila tecnológica mediante una experiencia única y simplificada.

Los hallazgos de seguridad de todas las soluciones participantes se emiten bajo el esquema Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y se agregan automáticamente en AWS Security Hub. Con el plan Extended puedes combinar soluciones de seguridad de AWS y de socios para identificar y responder rápidamente a riesgos que cruzan distintos entornos.

Cómo comenzar con el plan AWS Security Hub Extended

Puedes acceder al plan completo directamente desde la consola de Security Hub seleccionando “Extended plan” en el menú de Administración. Desde allí, puedes revisar e implementar cualquier combinación de ofertas curadas e integradas.

Puedes revisar los detalles de cada oferta integrada directamente en la consola de Security Hub y suscribirte. Al suscribirte, serás dirigido a una experiencia de incorporación automatizada proporcionada por cada socio. Una vez completado el onboarding, la medición basada en consumo será automática y se facturará mensualmente como parte de tu factura de Security Hub, aplicándose automáticamente cualquier AWS Private Pricing entre servicios.

Los hallazgos de seguridad de todas las soluciones se consolidan automáticamente en AWS Security Hub, lo que te brinda acceso inmediato y directo a todos los hallazgos de seguridad normalizados bajo el esquema OCSF.

Para obtener más información sobre cómo mejorar tu postura de seguridad con estas integraciones para AWS Security Hub, visita la Guía del Usuario de AWS Security Hub.

Disponibilidad

El plan AWS Security Hub Extended ya se encuentra disponible de forma general en todas las Regiones comerciales de AWS donde Security Hub está disponible. Puedes optar por precios flexibles pay-as-you-go o tarifas planas, sin inversiones iniciales ni compromisos a largo plazo. Para más información sobre precios, visita la página de precios de AWS Security Hub.