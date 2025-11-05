Flex, Fold, y Flip: Los smartphones versátiles de Samsung

Con la serie Galaxy Z, Samsung redefine los smartphones plegables con estilo, potencia y seguridad.

Redacción T21 / 05.11.2025 / 9:03 am

La serie Galaxy Z representa una nueva manera de entender la tecnología móvil, donde la versatilidad, la elegancia y la inteligencia convergen en un mismo dispositivo.

Con la serie Galaxy Z, Samsung no solo cambió la forma en que entendemos los teléfonos plegables, sino que consolidó su posición como líder del segmento. De cada diez smartphones plegables importados en Perú en 2025, ocho fueron de Samsung, según datos oficiales[1].

Estilo y versatilidad

El Galaxy Z Flip7 es un modelo que transmite mucho estilo. Su diseño compacto, que cabe en la palma de la mano, combina estética y funcionalidad sin sacrificar potencia. Gracias a la integración de Galaxy AI, el dispositivo se adapta fácilmente a cada usuario: organiza rutinas, responde a comandos naturales y ayuda a capturar el mundo desde sus diversas perspectivas. Su cámara con tecnología de inteligencia artificial permite obtener retratos más nítidos, selfies espontáneos y videos fluidos incluso de noche, mientras que su Ventana Flex amplía las posibilidades de uso sin necesidad de desplegar la pantalla principal.

Rendimiento y potencia

Si hablamos del Galaxy Z Fold7, veremos que es un equipo que redefine la productividad móvil. Su gran pantalla interior se despliega para crear un entorno multitarea que combina la potencia de una laptop con la portabilidad de un smartphone. Con herramientas impulsadas por Galaxy AI, como la traducción en tiempo real, los resúmenes automáticos y la edición inteligente, el Fold7 se convierte en una extensión natural del trabajo y la creatividad. A esto se suma una cámara principal de 200 MP que captura imágenes con un nivel de detalle y luminosidad excepcional.

Seguridad en la nueva era

Si hay algo que distingue a la serie Galaxy Z más allá del diseño o la tecnología, es su capacidad de generar confianza. Samsung ha convertido la seguridad en uno de sus principales pilares, incorporando sistemas como Samsung Knox, que protege los datos del usuario desde el hardware hasta el software, y Knox Vault, que resguarda información biométrica en un entorno completamente aislado.

Estos nuevos dispositivos invitan a ver el mundo desde un ángulo distinto y a experimentar la tecnología con libertad y estilo. Samsung demuestra una vez más que la verdadera innovación no se mide por la novedad, sino por la capacidad de transformar la experiencia del usuario día tras día.

[1] Datos obtenidos de importaciones de Aduanas