Cyber Wow: Descuentos de hasta 55% en tecnología Samsung

Redacción T21 / 05.11.2025 / 9:16 am

Aprovecha el Cyber Wow con Samsung y accede a descuentos de hasta 55% en una amplia variedad de productos, desde los últimos smartphones y wearables hasta televisores de alta gama y soluciones inteligentes para el hogar.

Llegó el momento más esperado por los fanáticos de la tecnología, del 3 hasta el 6 de noviembre llega una nueva edición del Cyber Wow, y Samsung lo celebra a lo grande, ofreciendo hasta 55% de descuento aplicando el cupón CYBERWOW en su tienda online. Sin duda, ésta es la ocasión perfecta para renovar tus equipos o completar tu ecosistema Samsung con la tecnología más innovadora. ¡No te compliques, compra directo con Samsung!

Si buscas un smartphone que marque la diferencia, la serie Galaxy S25 lleva la experiencia Galaxy a un nuevo nivel, ya que simplifica y mejora la vida cotidiana a través de experiencias móviles intuitivas y multimodales basadas en AI e impulsadas por avances optimizados de hardware y software.

Si eres fan de la innovación y la versatilidad, conoce el mundo de los teléfonos plegables con la nueva serie Galaxy Z, con modelos como el Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Fold7, ofrecen diseños ultra delgados, pantallas Dynamic AMOLED de alta resolución y potencia respaldada por Galaxy AI que ofrece lo último en inteligencia artificial para usuarios que exigen rendimiento y estilo. Además, esta serie incluye los Galaxy Watch 8 Series y Buds 3 Series, perfectos para quienes quieren complementar su experiencia móvil con tecnología wearable de última generación y audio de alta calidad.

Para quienes prefieren tablets de alto rendimiento, descubre Tab S11 Series: las tablets Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S10 Lite, que combinan potencia y versatilidad con IA avanzada para impulsar la productividad y la creatividad en tu día a día.

Experimenta el entretenimiento en casa como nunca antes con el televisor Neo QLED 4K con Samsung Vision AI, que ofrece una experiencia más intuitiva, pues la tecnología optimiza la imagen y el sonido según lo que estés viendo y las condiciones del entorno. De esta manera, cada usuario puede disfrutar de la mejor manera sus películas, series, videojuegos o transmisiones en vivo. Para los amantes del buen sonido, Samsung, líder mundial en el mercado de barras de sonidos por 11 años consecutivos ofrece tecnología y definición con sus soundbars que permiten disfrutar de un sonido envolvente que eleva la experiencia auditiva a otro nivel, ideales para quienes quieren transformar su sala en un cine.

En línea blanca, el nuevo Centro de Lavado Bespoke AI, y el refrigerador Family Hub son la apuesta para quienes valoran la eficiencia, el diseño personalizado y tecnologías que facilitan las tareas del hogar, además de que cuidan el medio ambiente gracias al Modo AI Energy.

Asimismo, el sistema WindFree™ Bespoke AI un equipo que transforma la manera de disfrutar el confort en casa gracias a su tecnología sin corrientes de aire, su autonomía y su alta eficiencia energética, es la alternativa ideal para quiénes buscan incorporar la innovación para mejorar su calidad de vida.

Samsung simplifica la experiencia de compra en este Cyber Wow y ofrece facilidades como opciones de financiamiento de hasta 18 cuotas sin intereses al pagar con tarjetas seleccionadas, envío directo y gratuito a domicilio[1], y la acumulación de puntos Samsung Rewards que puedes usar para próximas compras.

Es importante mencionar que Samsung, en línea con su compromiso ambiental, promueve el reciclaje de productos antiguos a través de EcoCanje: si decides renovar tu equipo, puedes entregar tu dispositivo usado como parte de pago y acceder a descuentos inmediatos, ayudando a reducir la contaminación y fomentar el reciclaje responsable.

No dejes pasar esta oportunidad para adquirir lo último en tecnología con las mejores condiciones durante el Cyber Wow.

[1] Válido para productos seleccionados.