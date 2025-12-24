WindFree: Aire acondicionado para alérgicos

Cómo la tecnología de WindFree mejora la calidad del aire y combate las alergias en casa.

Redacción T21 / 24.12.2025 / 9:44 am

Conoce cómo WindFree Bespoke AI contribuye a reducir factores que pueden agravar las alergias dentro del hogar.

Las alergias respiratorias suelen intensificarse cuando pasamos más tiempo en espacios cerrados. En ese contexto, contar con un aire acondicionado que priorice el bienestar y la salud puede marcar la diferencia.

A continuación, conoce cómo WindFree Bespoke AI de Samsung contribuye a crear ambientes más confortables y amigables para las personas con sensibilidad respiratoria.

Enfriamiento sin corrientes de aire directo: WindFree distribuye el aire de manera uniforme a través de miles de microperforaciones, evitando ráfagas de aire frío que pueden irritar las vías respiratorias y provocar estornudos, congestión o resequedad, especialmente en personas alérgicas.

WindFree distribuye el aire de manera uniforme a través de miles de microperforaciones, evitando ráfagas de aire frío que pueden irritar las vías respiratorias y provocar estornudos, congestión o resequedad, especialmente en personas alérgicas. Ambientes térmicamente estables: Gracias a su Inteligencia Artificial integrada, el equipo ajusta automáticamente su funcionamiento según las condiciones del entorno, evitando cambios bruscos de temperatura que suelen agravar los síntomas alérgicos.

Gracias a su Inteligencia Artificial integrada, el equipo ajusta automáticamente su funcionamiento según las condiciones del entorno, evitando cambios bruscos de temperatura que suelen agravar los síntomas alérgicos. Control inteligente de la humedad: Mantener niveles adecuados de humedad es clave para prevenir la proliferación de ácaros, moho y otros agentes alérgenos. WindFree™ optimiza su operación para ayudar a mantener un ambiente más equilibrado y confortable.

Mantener niveles adecuados de humedad es clave para prevenir la proliferación de ácaros, moho y otros agentes alérgenos. WindFree™ optimiza su operación para ayudar a mantener un ambiente más equilibrado y confortable. Funcionamiento silencioso y continuo para un mejor descanso: El modo Good Sleep, junto al AI Comfort, crea condiciones ideales para dormir sin interrupciones. Un descanso de calidad fortalece el sistema inmunológico y ayuda a reducir la sensibilidad frente a alergias.

El modo Good Sleep, junto al AI Comfort, crea condiciones ideales para dormir sin interrupciones. Un descanso de calidad fortalece el sistema inmunológico y ayuda a reducir la sensibilidad frente a alergias. Uso eficiente y responsable del aire acondicionado: El compresor Digital Inverter Ultra permite un ahorro de hasta 73% en consumo energético, lo que incentiva un uso más constante y adecuado del equipo. Además, el refrigerante R32 reduce el impacto ambiental, contribuyendo a un hogar más saludable y sostenible.

Desde un rendimiento de refrigeración mejorado y un diseño innovador hasta una mayor comodidad para el usuario, los aires acondicionados WindFree Bespoke AI siguen estableciendo nuevos estándares en la climatización del hogar. A medida que avance la tecnología de aire acondicionado de Samsung surgirán más avances que cambiarán paradigmas para mejorar aún más la comodidad en la vida cotidiana.