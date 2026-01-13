Sinergia y Agilidad: Integración de equipos para transformar

La clave de la transformación digital radica en la colaboración ágil de equipos autónomos.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:26 pm

En un entorno donde la transformación digital es la norma, la verdadera ventaja competitiva ya no reside solo en la tecnología, sino en la capacidad de las organizaciones para orquestar sus equipos de trabajo. El modelo de equipos autónomos o "tribus" ha evolucionado, dejando de ser una tendencia para convertirse en el eje central de la eficiencia operativa y el negocio.

Según TCGen, las tribus de trabajo se definen como agrupaciones de equipos autónomos que trabajan en áreas relacionadas, creadas para mantener la alineación organizacional y fomentar la colaboración interdisciplinaria a medida que las operaciones escalan. A diferencia de las estructuras jerárquicas tradicionales, las tribus permiten coordinar múltiples equipos sin perder agilidad, promoviendo una visión compartida, intercambio continuo de conocimiento y foco en objetivos comunes, sin imponer procesos rígidos.

A diferencia de las jerarquías tradicionales que a menudo ralentizan la respuesta al mercado, estas agrupaciones de equipos mantienen la alineación organizacional mediante la colaboración constante. Según explica Andrés Méndez, director de Transformación Digital de Konecta Perú, este enfoque es una evolución natural que permite transformar el BPO clásico en un flujo de valor dinámico. "El objetivo es integrar desde el inicio áreas como operaciones, tecnología e infraestructura", señala Méndez, destacando que este modelo busca una visión compartida sin imponer procesos rígidos que limiten la creatividad.

A partir de esta experiencia, Méndez identifica 5 Pilares para una colaboración de alto Impacto que genere un valor tangible, donde se establecen reglas de juego claras que empoderen a las personas:

Armar equipos con diversidad de capacidades desde el inicio: integrar perfiles técnicos, operativos y comerciales permite tomar decisiones más rápidas y alineadas al negocio. Diseñar el proceso antes de ejecutar la solución: el foco debe estar en redefinir cómo opera el negocio antes de automatizar o implementar tecnología. Trabajar con una mirada sectorial del cliente: comprender la industria del cliente ayuda a proponer soluciones más estratégicas y con mayor impacto. Usar la tecnología para ganar eficiencia real: la automatización y la inteligencia artificial deben reducir tiempos, mejorar indicadores y liberar capacidad operativa. Asignar ownership completo a las tribus: los equipos deben ser responsables del resultado de punta a punta, no solo de tareas específicas.

"La tecnología funciona como el motor de esta estructura colaborativa. Al centralizar sus datos en la nube, Konecta ha simplificado la reingeniería de sus procesos. Esto ha abierto la puerta a la automatización con IA, eliminando el alto volumen de trabajo manual y permitiendo una operación mucho más eficiente y conectada."

Este trabajo colaborativo ha permitido acelerar la “democratización del conocimiento” dentro de la organización, un factor clave para sostener la transformación en el tiempo. Cada equipo mantiene su responsabilidad específica, pero con una visión compartida del impacto en el negocio y en la experiencia del cliente.

Este modelo, alineado con tendencias globales de organizaciones ágiles y estructuras colaborativas, muestra que la transformación digital va más allá de la adopción tecnológica. Su efectividad depende de cómo las personas, los procesos y los datos se articulan para generar valor real y sostenible.