Transforma tu contenido con el Galaxy S25 FE

Redacción T21 / 05.11.2025 / 9:10 am

Con IA integrada y funciones de edición inteligentes, el smartphone ofrece nuevas posibilidades para quienes quieren elevar el nivel de su contenido digital.

Perfecto para creadores de contenido, el Samsung Galaxy S25 FE es un smartphone versátil que combina inteligencia artificial, cámaras avanzadas, herramientas intuitivas y funciones de seguridad para inspirar y facilitar la producción digital. Más accesible y resistente, el modelo de la línea Fan Edition incorpora tecnologías que antes estaban disponibles solo en smartphones de gama alta, pero que ahora están al alcance de quienes buscan crear contenidos auténticos e impactantes en redes sociales.

A continuación, descubre cinco formas creativas de aprovechar el Galaxy S25 FE y potenciar tu presencia en línea.

Captura selfies profesionales con IA

La nueva cámara frontal de 12 MP, junto con el ProVisual Engine con inteligencia artificial, permite tomar fotos y retratos de alta calidad incluso en condiciones de luz desafiantes. La función reduce el ruido, mejora la nitidez y realza los colores y detalles, ayudando a destacar las imágenes en publicaciones de feed y stories.

Edita fotos con agilidad y creatividad

La función de Edición Generativa identifica automáticamente los elementos no deseados en las imágenes y sugiere formas de ajustarlos o eliminarlos, sin necesidad de selección manual. También puede rellenar áreas automáticamente y corregir imperfecciones, facilitando la publicación de imágenes limpias e impactantes de forma rápida. Así, los usuarios ganan más libertad para transformar fotos simples en contenidos únicos.

Crea videos atractivos con sonido limpio en un toque

Con la función Cámara Lenta Instantánea, cualquier video puede convertirse en una experiencia en cámara lenta con solo un toque, transformando momentos cotidianos en contenidos más creativos. Además, la herramienta Borrador de Audio ayuda a aislar ruidos no deseados, como viento o bullicio, resaltando la narrativa principal y permitiendo grabaciones en diferentes condiciones y entornos.

Encuentra inspiración en tiempo real con IA

Gemini Live combina diferentes formas de interacción, lo que permite mantener conversaciones en tiempo real con sugerencias basadas en imágenes, voz o texto. Solo hay que apuntar la cámara hacia un objeto o situación para recibir ideas e información contextual, ayudando a los creadores a enriquecer su contenido. Por su parte, Circle to Search ofrece acceso rápido a consejos y respuestas sobre cualquier tema durante la navegación, optimizando las búsquedas sin interrumpir el flujo creativo.

Protege tu contenido con tecnología avanzada

El Galaxy S25 FE integra Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), que crea capas de cifrado separadas para cada aplicación, protegiendo los datos sensibles y ampliando el control del usuario sobre su contenido. El Personal Data Engine mantiene las preferencias almacenadas localmente, con soporte de Knox Vault, que refuerza la seguridad en todas las etapas de creación y publicación.

Para quienes trabajan con redes sociales o buscan explorar nuevas formas de expresión digital, el Galaxy S25 FE representa una solución práctica, funcional y segura, acercando la inteligencia artificial y la creatividad a la vida cotidiana de los usuarios.