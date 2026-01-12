LG presenta el televisor OLED inalámbrico más delgado del mundo

El nuevo LG OLED evo W6, con diseño ultradelgado y tecnología Hyper Radiant Color, redefine la experiencia televisiva.

Redacción T21 / 12.01.2026 / 6:50 pm

El icónico Wallpaper TV regresa con un diseño ultradelgado de 9 mm y la tecnología Hyper Radiant Color

En el CES 2026, LG Electronics presentó su más reciente portafolio de televisores OLED, encabezado por el regreso de un ícono: el LG OLED evo W6, el True Wireless Wallpaper TV. El W6 revive el diseño Wallpaper de LG, presentado por primera vez en 2017, ahora combinado con conectividad totalmente inalámbrica y la innovación de imagen más avanzada de la compañía hasta la fecha: la tecnología Hyper Radiant Color.

Celebrando 13 años consecutivos de liderazgo en OLED, LG vuelve a establecer el estándar de excelencia en pantallas de nueva generación con su línea completa OLED evo 2026, impulsada por esta revolucionaria tecnología.

Innovación en su forma más delgada: el Wallpaper OLED TV con conectividad True Wireless

Liderando el portafolio 2026 se encuentra el LG OLED evo W6. Con un cuerpo ultradelgado de solo 9 mm, logrado gracias a una meticulosa miniaturización de los componentes esenciales y una reingeniería total de su arquitectura interna, el Wallpaper TV ofrece un diseño estilizado y liviano sin comprometer la integridad estructural. Además, ofrece video y audio 4K.

Un soporte de pared mejorado permite que el televisor se adhiera completamente al muro de borde a borde, completando así el concepto original de Wallpaper Design.

Tecnología Hyper Radiant Color: la próxima evolución del brillo OLED

LG presenta un nuevo estándar para la próxima generación OLED con su tecnología Hyper Radiant Color, que mejora el nivel de negros, color y brillo al máximo, al mismo tiempo que reduce los reflejos.

Esta evolución permite que el Wallpaper TV sea el más brillante hasta la fecha. Impulsado por Brightness Booster Ultra, alcanza niveles de luminancia hasta 3.9 veces superiores a los OLED convencionales.

Para que este nivel de brillo se mantenga impecable en cualquier entorno, el Wallpaper TV incorpora una pantalla diseñada específicamente para lograr la menor reflectancia entre los televisores LG, obteniendo la certificación Reflection Free Premium de Intertek, un hito en la industria. Gracias a este avance, los usuarios pueden disfrutar de los Perfect Blacks y Perfect Colors — certificados por UL Solutions — ahora sin distracciones, incluso en ambientes con mucha luz.

Estos avances visuales son gestionados por el nuevo procesador α (Alpha) 11 AI Processor Gen3, que incorpora una Unidad de Procesamiento Neural (NPU) 5.6 veces más potente. Este incremento de capacidad permite el funcionamiento del nuevo Dual AI Engine.

LG Gallery+: una plataforma versátil para interiores personalizados

LG Gallery+ complementa al Wallpaper TV al permitir que los usuarios adapten su espacio a su estilo personal. El servicio transforma la pantalla en un elemento dinámico del ambiente, ofreciendo más de 4,500 visuales que van desde escenas cinematográficas hasta gráficos de videojuegos, además de colecciones de fotos personales e imágenes creadas mediante IA generativa.

Acompañado de música de fondo que se adapta al estado de ánimo, LG Gallery+ convierte al televisor en una herramienta de expresión personal y diseño de interiores. El servicio está disponible en toda la línea de televisores LG, incluido el Wallpaper TV.

Rendimiento avanzado para gaming

El Wallpaper TV, junto con los modelos OLED evo 2026, es compatible con una tasa de refresco de 4K a 165 Hz, NVIDIA G-SYNC® Compatible y AMD FreeSync Premium, garantizando una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.

Con un tiempo de respuesta de píxeles de 0.1 ms y Auto Low Latency Mode (ALLM), estos televisores ofrecen la rapidez y precisión que buscan los gamers.

Experiencia de TV con IA personalizada y mayor seguridad con LG Shield

La visión de LG para la experiencia televisiva se centra en la ultra personalización a través de su premiada plataforma webOS. Este año, gracias a Voice ID, los usuarios acceden a su pantalla de inicio personalizada “My Page”. Con solo un comando de voz, el televisor reconoce quién está mirando y ajusta automáticamente la interfaz al perfil del usuario, con widgets y aplicaciones personalizadas.

La experiencia se enriquece con capacidades Multi-AI, integrando Google Gemini y Microsoft Copilot para que los usuarios formulen preguntas por voz y reciban respuestas personalizadas. Un AI Concierge mejorado facilita la exploración de contenido con mínima interrupción. Activado por voz o mediante el Magic Remote, el nuevo modo “In This Scene” permite acceder a información del elenco, contenido relacionado y la posibilidad de generar imágenes con IA.

Todo este ecosistema está protegido por LG Shield, ganador del CES 2026 Innovation Award, que resguarda los datos mediante cifrado avanzado y medidas de seguridad, permitiendo disfrutar de experiencias personalizadas con total tranquilidad.

“El Wallpaper TV representa la hermosa convergencia de nuestro liderazgo en True Wireless, la innovación en diseño y 13 años de maestría en OLED”, señaló Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company. “LG continúa elevando el estándar de los televisores OLED y definiendo lo que viene a continuación.”

Los visitantes del CES 2026 podrán conocer el nuevo Wallpaper TV y toda la línea OLED evo en el stand de LG Electronics (#15004, Las Vegas Convention Center) del 6 al 9 de enero.