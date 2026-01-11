HP redefine el trabajo cotidiano con IA en 2026

Nuevas PCs que integran productividad, creatividad y vida diaria.

Redacción T21 / 11.01.2026 / 3:50 pm

HP se mantiene a la vanguardia con la primera notebook de consumo del mundo con hasta 85 NPU TOPS para aplicaciones de IA simultáneas en su más reciente HP OmniBook Ultra 14 con Snapdragon® X2 Elite i, ii

Ofrece visualización profesional en el HP OmniStudio X 27, la primera Neo:LED AIO PC del mundo con doble cobertura de color al 100% iii

Actualiza todo el portafolio OmniBook con Snapdragon® X2 y pantallas OLED en toda la gama, ofreciendo la mayor duración de batería del mundo en una notebook OLED AI PC iv de 16 pulgadas con una impresionante duración de hasta 45 horas en el nuevo HP OmniBook 3 16v impulsado por Snapdragon® X

Presenta nuevas herramientas para mejorar tu estilo de vida digital en todo el portafolio de consumo de PCs Windows 11 con HPTV+ y Omni+

HP Inc. (NYSE: HPQ) anunció las últimas innovaciones de la compañía que impulsan el trabajo cotidiano con actualizaciones a todo su portafolio HP OmniBook para consumidores, que ofrecen experiencias únicas para que los usuarios trabajen de forma más inteligente, y luzcan y lideren mejor.

"Actualmente, los consumidores utilizan sus PCs de más formas que nunca para crear contenido, hacer streaming de entretenimiento, programar o jugar. Y, sin importar qué rol estén desempeñando en cada momento —estudiante de día, emprendedor o freelancer de noche—, todos necesitan dispositivos que puedan adaptarse a sus necesidades", dijo Samuel Chang, presidente de la división de Sistemas Personales de Consumo en HP Inc. "Nuestros más recientes portafolios OmniBook, OmniStudio y Chromebook ofrecen nuestra gama más amplia de PCs hasta la fecha, diseñadas para impulsar los tipos de trabajo más exigentes, creadas para permitir lo que los consumidores más disfrutan hacer".

Rendimiento potente y diseño impresionante

La línea entre trabajo y vida personal se ha vuelto cada vez más difusa. Hasta el 12.5% de la fuerza laboral global total está compuesta por miembros de trabajos colaborativos en línea, vi y las personas no solo usan sus computadoras para sus estudios o tareas personales, sino también para trabajos paralelos, proyectos independientes y nuevos emprendimientos. Los trabajadores de oficina utilizan la IA más que nunca, con un aumento del 39% en el uso diario de IA de un año al otro.vii Cerca de la mitad de estos son optimistas respecto al trabajo porque creen que la tecnología lo mejorará.viii Las HP OmniBook Ultra y HP OmniStudio X 27 más recientes de la compañía ofrecen una experiencia única de Copilot+,ix como Click to Dox y Windows Search mejoradoxi, que permiten realizar múltiples tareas y te ayudan a completar tus labores, para que tengas más tiempo de disfrutar lo que más te gusta hacer.

HP OmniBook Ultra 14: El rendimiento nunca se vio tan bien

Ideal para quienes piensan a futuro y buscan experiencias profesionales en cualquier lugar, OmniBook Ultra 14 es la notebook de consumo más delgada del mundo con el rendimiento de IA más rápido.xii Esta notebook de consumo, la más premium de HP, está diseñada para lograr una combinación perfecta de rendimiento portátil y diseño para alimentar las cargas de trabajo más exigentes:

Ofrece un rendimiento adecuado para ti, con la opción de una variante exclusiva de HP Snapdragon® X2 Elite con 85 NPU TOPS, diseñada para crear contenido rápido y automatizar tareas en múltiples aplicaciones de IA; o procesadores Intel® Core™ Ultra de próxima generación para cargas de trabajo de IA con alta carga gráfica. Ambas opciones ofrecen una duración de batería de todo el día para que te asegures de completar tus trabajos.

con la opción de una variante exclusiva de HP Snapdragon® X2 Elite con 85 NPU TOPS, diseñada para crear contenido rápido y automatizar tareas en múltiples aplicaciones de IA; o procesadores Intel® Core™ Ultra de próxima generación para cargas de trabajo de IA con alta carga gráfica. Ambas opciones ofrecen una duración de batería de todo el día para que te asegures de completar tus trabajos. No sacrifica rendimiento a pesar de ser un 52% más ligera que la generación anterior, xiii y un 5% más delgada que una MacBook Air 13 (M4) xiv modelo 2025, logra integrar una impresionante pantalla OLED de hasta 3K ideal para flujos de trabajo multimedia.

a pesar de ser que la generación anterior, y que una MacBook Air 13 (M4) modelo 2025, logra integrar una impresionante pantalla OLED de hasta 3K ideal para flujos de trabajo multimedia. Se adapta a tu forma de trabajo con una nueva función de detección de postura que fomenta una mayor productividad ergonómica, detectando si tu cuello se inclina, si estás encorvado o en un ángulo incómodo.

con una nueva función de detección de postura que fomenta una mayor productividad ergonómica, detectando si tu cuello se inclina, si estás encorvado o en un ángulo incómodo. Esta notebook de consumo de 14 pulgadas, que es la más resistente y delgada del mundo, fue creada para durar; xv ha pasado 20 pruebas de estándar militar (MIL-STD-810) contra caídas, golpes, temperaturas extremas y más.

HP OmniStudio X 27: Creación sin límites

Para creadores y diseñadores que trabajan desde una oficina en casa, OmniStudio X 27 All-in-One (AIO) desata una nueva era de velocidad, creatividad y múltiples tareas. Este dispositivo:

Ofrece visualización de calidad profesional con la primera Neo:LED AIO PC del mundo, con doble cobertura de color al 100%. xvii

con la primera Neo:LED AIO PC del mundo, con doble cobertura de color al 100%. Superpotencia el rendimiento de la IA para creación, diseño y múltiples tareas en menos tiempo gracias a su procesador Intel® Core™ Ultra 7 de próxima generación y la GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 opcional. xix

para creación, diseño y múltiples tareas en menos tiempo gracias a su procesador Intel® Core™ Ultra 7 de próxima generación y la GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 opcional. Se conecta sin problemas con una laptop usando la primera PC AIO de consumo del mundo con Thunderbolt Share, xx, xxi, ideal para profesionales que utilizan una laptop para reunirse con clientes durante el día y trabajan en el AIO por la noche. Comparte una webcam y controla el AIO y una laptop con un solo teclado y mouse, además de transferir archivos entre ambas PCs con facilidad.

usando la primera PC AIO de consumo del mundo con Thunderbolt Share, ideal para profesionales que utilizan una laptop para reunirse con clientes durante el día y trabajan en el AIO por la noche. Comparte una webcam y controla el AIO y una laptop con un solo teclado y mouse, además de transferir archivos entre ambas PCs con facilidad. Comparte fácilmente ilustraciones, bocetos y notas durante las videollamadas con la inclinación de la cámara gracias a la primera PC AIO de consumo con Windows del mundo con Surface View.xxii

Productividad potente a tu manera: una renovación completa a la gama de laptops de consumo HP

El nuevo portafolio HP OmniBook: Trabaja de forma más inteligente, y luce y lidera mejor

HP también anuncia una renovación completa de toda su gama de OmniBooks, diseñada para aprovechar al máximo las últimas tecnologías innovadoras de los socios del sector. Las PCs de todo el portafolio ofrecen una elección inigualable para los consumidores, disponibles en una amplia gama de tamaños y procesadores, incluyendo procesadores AMD Ryzen™ AI de próxima generación, procesadores Intel® Core™ Ultra de próxima generación y los más recientes Snapdragon® X2 Elite (que soportan hasta 85 TOPS de NPU) y Snapdragon® X2 Plus. Estas PCs Copilot+xxiii incluyen experiencias únicas de IA para una productividad y creatividad aún mayores.

Serie OmniBook X: OmniBook X, que es ideal para profesionales y trabajadores independientes expertos en tecnología que necesitan flexibilidad elegante combinada con un rendimiento potente, ofrece un rendimiento portátil con estilo.

OmniBook X, que es ideal para profesionales y trabajadores independientes expertos en tecnología que necesitan flexibilidad elegante combinada con un rendimiento potente, ofrece un rendimiento portátil con estilo. Serie OmniBook 7: Estas PCs, consideradas un compañero portátil de confianza, son una fuente de productividad que te permiten estar al máximo en videollamadas profesionales con efectos de Windows Studio XXV y sintonización de audio de Poly Studio para una voz cristalina y ruido de fondo mínimo.

Estas PCs, consideradas un compañero portátil de confianza, son una fuente de productividad que te permiten estar al máximo en videollamadas profesionales con efectos de Windows Studio y sintonización de audio de Poly Studio para una voz cristalina y ruido de fondo mínimo. Serie OmniBook 5: Estas PCs, ideales para familias, estudiantes y profesionales en movimiento, ofrecen un rendimiento de IA responsivo, gráficos OLED realistas y mucho más, para una productividad fluida en un diseño de aluminio delgado.

Estas PCs, ideales para familias, estudiantes y profesionales en movimiento, ofrecen un rendimiento de IA responsivo, gráficos OLED realistas y mucho más, para una productividad fluida en un diseño de aluminio delgado. Serie OmniBook 3: Estos dispositivos, diseñados para personas que buscan simplificar su vida diaria con un rendimiento que soporta cargas de trabajo de IA a gran precio, están disponibles en una amplia gama de tamaños y opciones de procesadores de AMD, Intel y Qualcomm Technologies.

Chromebooks HP: diseño versátil y duradero, posibilidades infinitas

La compañía actualizó su gama de Chromebooks Plus, combinando la conectividad fluida de ChromeOS con las últimas herramientas de IA de Google para realizar múltiples tareas de forma más inteligente, mejorando la productividad y optimizando los flujos de trabajo.

HP Chromebook Plus x360 14 se adapta y sincroniza fácilmente a tu día con una bisagra de 360°, impresionante pantalla 2K, xxvi y un diseño sólido a prueba de caídas.

se adapta y sincroniza fácilmente a tu día con una bisagra de 360°, impresionante pantalla 2K, y un diseño sólido a prueba de caídas. HP Chromebook Plus 14 te permite mantenerte productivo, concentrado y seguro todo el día gracias a una colaboración sin esfuerzo gracias a la nítida pantalla 2Kxxvii y cámara FHD del dispositivo.

También hay actualizaciones en la oferta general de Chromebooks de HP, centradas en usuarios que buscan confiabilidad, seguridad y conectividad fluida entre sus dispositivos Android y Google.

HP Chromebook x360 14 es el socio ideal para realizar múltiples tareas, ya que te permite cambiar fácilmente entre modo laptop o tableta, para escribir, dibujar o transmitir en cualquier momento gracias a su vívida pantalla 2k 16:10. xxviii

es el socio ideal para realizar múltiples tareas, ya que te permite cambiar fácilmente entre modo laptop o tableta, para escribir, dibujar o transmitir en cualquier momento gracias a su vívida pantalla 2k 16:10. HP Chromebook 14 te mantiene sincronizado y productivo, con hasta 8 horas de autonomíaxxix para ayudarte en tus tareas.

Nuevas experiencias de consumo adaptadas a ti

Todas las PCs de consumo HP que se lanzarán en el CES incluirán el nuevo y galardonado Digital Passport hub de HP. Las PCs de consumo HP con Windows 11 también incluirán dos nuevas herramientas digitales de estilo de vida diseñadas para sacar el máximo partido a tu dispositivo:

Toma el control de tu seguridad digital con HP Omni+ , una solución gratuita que ofrece gestión de contraseñas multiplataforma y fluida.

, una solución gratuita que ofrece gestión de contraseñas multiplataforma y fluida. El entretenimiento nunca ha sido tan fácil con HP TV+, un centro de entretenimiento seleccionado integrado en las PCs de consumo HP que ofrece a los usuarios lo mejor de contenido en streaming gratuito desde el primer momento.

Precios y disponibilidadxxx