Estrenos de enero en Claro Video: Magia, drama y aventura

Disfruta de los estrenos de películas y series en Claro Video este mes.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:30 pm

“La casa de las muñecas de Gabby”, “Him” y “Noche de paz, noche de horror” también estarán disponibles en la plataforma para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

Claro video, el servicio de streaming de Claro que ofrece acceso a diversos contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles presenta las novedades que ingresan a la plataforma en enero.

Si cuentas con un plan postpago Max o un servicio Claro Hogar con Internet fijo y/o Claro TV, tendrás acceso a la suscripción a Claro video que se encuentra incluida desde la activación de la línea móvil o servicio fijo. Además, con tu suscripción a Claro video tendrás acceso a una amplia variedad de series y películas incluidas, así como a estrenos recientes disponibles para alquiler*, que podrás disfrutar cómodamente desde tu hogar. Los estrenos del mes son:

Los ilusionistas 3

16 de enero 2026

Los Cuatro Jinetes de la magia regresan junto a una nueva generación de ilusionistas para enfrentarse a su mayor enemigo. Downtown Abbey: el gran final

22 de enero 2026

La historia de la familia Crawley llega a su cierre definitivo. Nuevos cambios sociales, decisiones cruciales y despedidas emotivas marcarán el final de una era en Downton Abbey. La casa de las muñecas de Gabby: la película

8 de enero 2026

Gabby y Pandy Paty viven una gran aventura fuera de la casa de muñecas cuando un inesperado reto pone en peligro su mundo mágico. Con imaginación, amistad y trabajo en equipo, descubrirán que todo es posible cuando se cree. Him: el elegido

15 de enero 2026

Un prometedor joven atleta entra en el oscuro mundo de una exestrella caída en desgracia. La obsesión por el éxito y el poder llevará la relación maestro-discípulo a un terreno peligroso.

No olvides que, hasta el 31 de enero del 2026, navegar desde la app no te consume megas en zonas con cobertura 4G, 4.5G LTE y 5G. Finalmente, es importante destacar que desde Claro video puedes contratar** el canal L1 MAX, disponible para clientes móviles prepago y postpago, y disfrutar del torneo más importante del país. Para conocer su contenido, cómo suscribirse y restricciones, ingresa a clarovideo.com

*Costo de películas de estreno desde S/ 10.90.

**Los planes Max Ilimitados, se encuentran excluidos de la promoción, dado que al usar Claro video, estos clientes consumirán sus MB de alta velocidad y una vez agotados, también consumirá sus MB en velocidad degradada.