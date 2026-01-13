LG presenta su línea LG gram 2026 con Aerominum y doble IA

Laptops ultraportátiles más duraderas y productivas, con IA avanzada y diseño premium.

Redacción T21 / 13.01.2026 / 11:33 pm

LG gram debuta con Aerominum para un aspecto metálico premium y mayor durabilidad, con doble IA avanzada para impulsar la productividad.

LG Electronics presentará su línea LG gram 2026 en CES 2026, ampliando el liderazgo de la marca de más de una década en laptops ultraportátiles. La nueva línea debuta con Aerominum, un material ultraligero que ofrece un diseño más portátil, duradero y premium. Los nuevos modelos también priorizan la productividad con capacidades avanzadas de doble IA, combinando inteligencia integrada en el dispositivo con IA basada en la nube para un trabajo más flexible y creativo en movimiento.

Algunos modelos seleccionados de la línea LG gram 2026 permiten a los usuarios trabajar de manera más rápida y segura en distintos entornos gracias a la doble IA avanzada. Además, son compatibles con Microsoft Copilot+ PC, junto con gram chat On-Device AI de LG. Impulsadas por el actualizado EXAONE 3.5 sLLM, estas laptops ofrecen asistencia de IA rápida y privada incluso sin conexión a internet.

Más allá del rendimiento principal, los modelos LG gram mejoran la movilidad con nuevas funciones de conectividad y seguridad. El gram Link mejorado permite compartir archivos, duplicar pantallas y transferir contenido de manera fluida no solo entre dispositivos Android e iOS, sino también con dispositivos LG basados en webOS, incluidos televisores, monitores y proyectores.

17Z90UR: la laptop RTX de 17 pulgadas más liviana del mundo

La LG gram Pro 17 concentra el rendimiento de una laptop RTX de 17 pulgadas en un formato compacto comparable al de un modelo típico de 16 pulgadas. Su amplia pantalla LCD WQXGA de 17 pulgadas (2,560 x 1,600) está pensada para una productividad prolongada y una visualización inmersiva, sin el volumen de la mayoría de laptops de alto rendimiento.

16Z90U: laptop ultraportátil con doble IA para una productividad sin precedentes

La LG gram Pro 16 establece un nuevo estándar como la laptop de 16 pulgadas más liviana de su clase que incorpora tanto IA integrada en el dispositivo como IA basada en la nube. Su pantalla OLED WQXGA+ de 16 pulgadas (2,880 x 1,800) ofrece una experiencia visual premium e inmersiva, con imágenes nítidas y alto contraste tanto para el trabajo como para tareas creativas.

“El LG gram 2026 representa un nuevo hito en nuestra búsqueda de más de una década por la máxima portabilidad. Con Aerominum, hemos logrado resolver la paradoja entre peso y durabilidad, creando un aspecto metálico premium que es a la vez increíblemente liviano y excepcionalmente resistente”, señaló Lee Choong-hwoan, director del negocio de pantallas de LG Media Entertainment Solution Company. “Al combinar este material innovador con nuestras avanzadas soluciones de doble IA y seguridad, nuestras nuevas laptops, altamente inteligentes y extremadamente portátiles, permiten a los usuarios trabajar, crear y conectarse sin interrupciones, estén donde estén”.

1 The 17Z90UR will be available exclusively in North America.