FAST y creadores redefinen la TV en 2026

Samsung anticipa una televisión más interactiva y abierta.

Redacción T21 / 11.01.2026 / 3:45 pm

La serie Samsung Tech Forum continúa en CES 2026 con líderes de la industria reunidos para explorar la evolución del streaming.

Samsung Electronics celebró el panel “FAST Forward: Cómo los nuevos modelos de streaming están dando forma a la próxima generación de la televisión” como parte de su serie Tech Forum en CES 2026. Realizado en The Wynn, en Las Vegas, Nevada, el panel reunió a líderes de los sectores de entretenimiento y medios para explorar la evolución del streaming y el rápido crecimiento de la televisión gratuita con publicidad (FAST).

La sesión destacó la relación interconectada entre los comportamientos y preferencias de los consumidores, que evolucionan rápidamente, la transformación del contenido impulsada por la tecnología y los modelos de monetización, el papel cada vez más relevante de los creadores como estudios y la manera en que las experiencias interactivas y en vivo están catalizando el cambio de una visualización pasiva a una participación activa.

Moderado por Natalie Jarvey, de The Ankler, el panel contó con Salek Brodsky, SVP y Global Head de Samsung TV Plus; Alessandra Catanese, CEO de Smosh; y Bruce Casino, EVP de Sales & Distribution, U.S., de NBCUniversal Global TV Distribution.

FAST gana impulso a medida que las audiencias redefinen el valor

A medida que las audiencias enfrentan la fatiga de las suscripciones y un panorama de streaming fragmentado, el panel se centró en cómo FAST está devolviendo simplicidad y valor a la televisión. Samsung TV Plus fue el eje de la conversación como una plataforma diseñada para reducir fricciones, ofreciendo cientos de canales en vivo y bajo demanda en una experiencia gratuita, fácil de acceder y disponible en televisores y dispositivos Samsung en todo el mundo.

“La experiencia de TV hoy a menudo puede sentirse como demasiado trabajo para el espectador”, dijo el SVP Brodsky. “Nuestro objetivo con Samsung TV Plus es simplificar nuevamente la televisión y combinar el poder del descubrimiento lineal con una experiencia moderna y conectada que resulte intuitiva, curada y verdaderamente valiosa”.

Los panelistas enfatizaron que FAST ha evolucionado hasta convertirse en una parte central del ecosistema de streaming, complementando los modelos de suscripción y tradicionales al ofrecer programación premium y comprobada a gran escala. Para Samsung TV Plus, esa evolución se basa en experiencias compartidas que elevan la visualización y responden a los usuarios no solo donde ya están, sino donde quieren estar.

Los modelos híbridos redefinen el ecosistema de streaming

Los participantes subrayaron que la evolución del streaming se centra menos en reemplazar modelos tradicionales y más en ampliar la forma en que las audiencias interactúan con el contenido. Los modelos FAST, de suscripción y de distribución lineal trabajan cada vez más en conjunto, permitiendo a los estudios extender la vida de franquicias consolidadas, llegar a nuevos públicos y generar valor adicional sin sacrificar el rendimiento en otros canales. Aprovechando datos, comportamiento de la audiencia y décadas de conocimiento sobre contenido, las empresas de medios están utilizando FAST para complementar canales existentes y crear un ecosistema más resiliente y diversificado.

El EVP Bruce Casino destacó cómo este enfoque ha permitido a NBCUniversal llevar contenido clásico y contemporáneo a las audiencias FAST, manteniendo un sólido desempeño en todas las plataformas. “FAST no reemplaza la distribución tradicional, la extiende”, afirmó Casino. “Lo que estamos viendo es que cuando un gran contenido aparece en múltiples lugares, crea valor incremental en lugar de canibalización, permitiendo que las franquicias prosperen en FAST, streaming y canales lineales”.

Los creadores emergen como los nuevos estudios

El panel también analizó cómo el cambio en los hábitos de consumo y en las plataformas de televisión significa que los creadores de contenido ya no necesitan trabajar exclusivamente con estudios tradicionales para llegar a grandes audiencias. A medida que este medio se expande de las plataformas sociales a la sala de estar, FAST ayuda a conectar la cultura digital con la televisión tradicional, al tiempo que eleva la calidad de producción.

Samsung TV Plus fue destacado como una plataforma que ayuda a los creadores a evolucionar de marcas digitales a estudios de televisión completos, ampliando su alcance, desbloqueando nuevas oportunidades de monetización y presentando contenido a audiencias globales más amplias.

Uno de los ejemplos más claros de esta transición es el colectivo de comedia e improvisación Smosh. Al lanzar un canal FAST en Samsung TV Plus, Smosh ha fortalecido su conexión con su base de fans ya consolidada y, al mismo tiempo, ha accedido a una audiencia mucho mayor. Como resultado, Smosh ha impulsado su crecimiento a largo plazo.

“Asociarnos con Samsung TV Plus nos permitió elevar nuestra calidad de producción e invertir en el futuro de la marca Smosh”, afirmó Alessandra Catanese, CEO de Smosh. “Fue la plataforma adecuada para ayudarnos a llegar a una audiencia más amplia, posicionando nuestro contenido en un entorno premium que respalda hacia dónde nos dirigimos como empresa”.

Las experiencias en vivo e interactivas impulsan el engagement

Mirando más allá del consumo bajo demanda, los panelistas debatieron cómo la programación en vivo, como conciertos y experiencias interactivas, está redefiniendo la experiencia televisiva al crear momentos compartidos en los que las audiencias participan activamente.

Con funciones como estrenos sincronizados y participación en tiempo real, la tecnología está transformando la televisión de una actividad pasiva en una experiencia interactiva, fomentando conexión, entusiasmo y un sentido de pertenencia que une a los espectadores de forma orgánica. En conjunto, los panelistas coincidieron en que el futuro de la televisión estará definido por la flexibilidad, la conexión cultural y las experiencias que invitan a la participación, no solo al consumo.

“El contenido auténtico que crea conexión cultural y reúne a las personas es lo más importante”, dijo el SVP Brodsky. “Por eso estamos invirtiendo en eventos en vivo, programación de creadores y formatos interactivos que recuerdan a las personas por qué la TV siempre ha sido el centro del hogar”.

A medida que el streaming continúa evolucionando, Samsung se enfoca en ayudar a dar forma a un ecosistema de TV que ofrezca valor a los espectadores, oportunidades a los creadores y escala a los anunciantes, redefiniendo lo que la televisión puede ser en 2026 y más allá.