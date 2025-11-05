Galaxy A07 y A17: Durabilidad y tecnología inteligente al alcance

Smartphones robustos y accesibles con IA, cámaras avanzadas y baterías duraderas para un rendimiento confiable.

Redacción T21 / 05.11.2025 / 9:06 am

Los modelos combinan diseño reforzado, batería de larga duración, cámaras avanzadas y funciones de IA

Resistentes, confiables y accesibles, los Galaxy A07 y Galaxy A17 fueron desarrollados para quienes buscan un smartphone duradero, con buen rendimiento y precio competitivo. Los modelos son ideales para el uso diario intenso y cuentan con tecnología de punta que hace la experiencia más práctica e inteligente.

Durabilidad y diseño para el día a día

Para quienes buscan un dispositivo robusto y, al mismo tiempo, elegante, el Galaxy A07 y Galaxy A17 presentan una parte trasera de polímero reforzado con fibra de vidrio, garantizando mayor resistencia a impactos y rayones. Ambos cuentan con certificación IP54, que protege contra agua y polvo, manteniendo el dispositivo listo para los desafíos de la rutina.

Además, la pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con tasa de actualización de 90 Hz, proporciona una experiencia visual fluida y agradable, ya sea para ver videos, navegar en redes sociales o jugar. Y para reforzar la durabilidad, la protección Gorilla Glass Victus, presente en el A17 5G, aumenta la resistencia contra rayones e impactos cotidianos, convirtiendo al dispositivo en una elección confiable para quienes valoran la longevidad.

En el Galaxy A17, el conjunto triple de cámaras está liderado por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), que asegura fotos más nítidas y videos estables incluso en movimiento. Con un sistema capaz de capturar imágenes hasta 2,5 veces más brillantes, el dispositivo permite registrar cada momento con calidad superior, incluso en condiciones de poca luz. Por su parte, el Galaxy A07ofrece una configuración doble de cámaras de hasta 50 MP, que proporciona un desempeño eficiente para fotos del día a día, con buena calidad para registros rápidos y prácticos.

Funciones inteligentes y seguridad a prueba del tiempo

El Galaxy A17 5G viene equipado con un procesador octa-core de 5 nm, que combina velocidad y eficiencia para garantizar una experiencia fluida en el día a día. Por su parte, el Galaxy A07 cuenta con un procesador octa-core de 6 nm, capaz de entregar un rendimiento hasta un 84% superior en relación con la generación anterior, permitiendo ejecutar aplicaciones, juegos y videos sin interrupciones. Con una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 25 W, ambos modelos garantizan autonomía para todo el día. Además, ofrecen potencia extra, con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, ideal para quienes buscan más espacio y rapidez en multitareas.

Mantener los datos seguros y el equipo actualizado por más tiempo también forma parte del compromiso de Samsung. Por ello, ambos modelos cuentan con hasta seis años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad. Complementando esta protección, Samsung Knox Vault resguarda la información personal de los usuarios, mientras que Quick Share y Smart Switch facilitan el intercambio de archivos y el cambio de dispositivo sin complicaciones.

El poder de la IA accesible a través del Galaxy A17

El Galaxy A17 se destaca por ofrecer funciones exclusivas de Inteligencia Artificial que optimizan la rutina, como Gemini Live y la función “Circle to Search”, poniendo la tecnología de punta al alcance de más personas.

Además, para simplificar tareas, una tecla dedicada proporciona acceso rápido a Gemini, permitiendo ejecutar múltiples acciones en diferentes aplicaciones con un solo comando y recibir respuestas en tiempo real a través de Gemini Live. Estas características promueven una experiencia intuitiva, acercando al usuario al compromiso de Samsung "AI For All", que busca democratizar el acceso a funcionalidades avanzadas y prácticas para el día a día.

Siempre contigo, para todo lo que venga

Los nuevos Galaxy A07 y Galaxy A17 son compañeros para todos los momentos. Del trabajo al estudio, del entretenimiento a la conexión con seres queridos. Ambos smartphones ofrecen alto valor, durabilidad e innovación a un precio accesible, brindando al usuario la confianza y libertad de enfocarse en lo que importa, mientras la tecnología hace el resto.