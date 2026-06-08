Ricoh impulsa salas híbridas siempre operativas

La nueva plataforma gestionada supervisa, diagnostica y optimiza espacios audiovisuales para reducir interrupciones y mejorar la continuidad colaborativa.

Redacción T21 / 08.06.2026 / 1:40 pm

La nueva solución de servicios gestionados para salones audiovisuales busca reducir interrupciones, mejorar la continuidad operativa y dar mayor visibilidad sobre el uso de las salas de reunión.

Con el crecimiento del trabajo híbrido, las organizaciones enfrentan una nueva presión operativa: garantizar que sus espacios de colaboración funcionen de forma continua, segura y sin interrupciones. Hoy, una sala de reunión no disponible, una videollamada con fallas o un sistema audiovisual sin soporte pueden retrasar decisiones, afectar la experiencia del cliente y generar pérdidas de productividad.

Esta necesidad también se refleja en el crecimiento del mercado audiovisual profesional. De acuerdo con la previsión IOTA 2025 de AVIXA, los ingresos globales del sector pasarán de US$332 mil millones en 2025 a US$402 mil millones en 2030, impulsados por la demanda de mejores experiencias colaborativas, tecnologías en la nube, gestión remota y soluciones para lugares inteligentes de trabajo.

En este contexto, Ricoh LATAM anunció el lanzamiento de Ricoh AV Managed Services, una solución de servicios gestionados para salones audiovisuales diseñada para mantener operativa la tecnología de colaboración, reducir fallas técnicas y mejorar la experiencia de las reuniones híbridas.

El servicio hace parte del portafolio de soluciones gestionadas de Ricoh y combina monitoreo remoto, soporte en sitio, gestión proactiva, atención técnica y analítica para que las empresas puedan administrar sus salas con mayor visibilidad y capacidad de respuesta.

“Cada interrupción en una reunión híbrida puede retrasar decisiones, afectar la experiencia del cliente o generar pérdida de productividad. Con Ricoh AV Managed Services buscamos que las empresas cuenten con espacios más confiables, gestionados y preparados para colaborar sin fricciones”, afirmó Jesus Santiago Perez, Vicepresidente de Communication Services, Ricoh LATAM.

Tecnología audiovisual siempre activa

Ricoh AV Managed Services permite supervisar, probar, diagnosticar y reparar sistemas audiovisuales y de videoconferencia, incluso cuando hayan sido instalados por otros integradores. Su enfoque está orientado a prevenir incidentes, resolver fallas con mayor agilidad y garantizar una experiencia consistente en salas pequeñas, medianas, auditorios y otros espacios corporativos.

La solución puede operar de forma remota o en sitio, según las necesidades de cada organización. Además, incorpora herramientas de analítica que permiten conocer el rendimiento de los sistemas, el uso de las salas, el estado de los dispositivos, las solicitudes de soporte y otros indicadores clave para la toma de decisiones.

Entre sus principales capacidades se encuentran:

Monitoreo y respuesta: supervisión de parámetros de videoconferencia, conectividad, consumo energético, actualizaciones de software y estado de dispositivos.

Soporte remoto y en sitio: asistencia técnica para resolver incidentes, reducir tiempos de inactividad y mantener la operación de los espacios de colaboración.

Gestión proactiva: pruebas, diagnóstico y seguimiento para que las salas estén listas al inicio de la jornada laboral.

Analítica de espacios: visibilidad sobre uso de salas, rendimiento de sistemas, inventario de activos y comportamiento de los dispositivos.

Personal especializado: técnicos capacitados para soportar tecnologías de conferencia complejas y acompañar la adopción por parte de los usuarios.

Un paso hacia lugares inteligentes de trabajo

La evolución de los modelos híbridos ha hecho que las empresas busquen espacios más conectados, medibles y fáciles de operar. En ese escenario, los servicios gestionados de tecnología audiovisual permiten reducir la carga de los equipos internos de TI, mejorar la continuidad de las reuniones y ofrecer una experiencia más simple para los usuarios.

Con Ricoh AV Managed Services, Ricoh refuerza su visión de acompañar a las organizaciones en la construcción de lugares inteligentes de trabajo, donde la tecnología, los servicios gestionados y la experiencia de las personas se integran para crear entornos más productivos, conectados y preparados para las nuevas dinámicas de colaboración.