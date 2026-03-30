Galaxy Buds4: Llamadas más claras con HD Voice

Samsung mejora la calidad de voz con IA y audio ampliado para conversaciones más nítidas y naturales.

Redacción T21 / 30.03.2026 / 12:58 pm

HD Voice reduce el ruido de fondo y captura cada palabra.

La serie Galaxy Buds4 suena tan bien como se siente, con audio de alta resolución[1] e innovaciones de diseño que maximizan la comodidad en el uso diario. La serie Galaxy Buds4 redefine la experiencia de usar auriculares premium, priorizando calidad y confort.

Los usuarios Galaxy pueden conectar instantáneamente los Buds4 Pro o Buds4 al ecosistema de dispositivos que ya utilizan simplemente abriendo el estuche de los Buds[2]. Cuando se emparejan con la serie Galaxy S26, juntos ofrecen conversaciones nítidas y claras.

Desde gestionar llamadas de trabajo hasta ponerse al día con seres queridos, la diferencia del HD Voice[3] se escucha con total claridad.

¿Cómo funciona HD Voice?

La claridad comienza con la avanzada reducción de ruido impulsada por IA. La serie Galaxy Buds4 utiliza múltiples micrófonos que captan sonidos desde diferentes direcciones, junto con una Voice Pick Up Unit (VPU) que ayuda a detectar y priorizar la voz del usuario. Redes avanzadas analizan el sonido en tiempo real para separar la voz del ruido de fondo, como el tráfico, el viento u otras conversaciones cercanas.

Las llamadas Bluetooth tradicionales capturan las frecuencias de voz con un ancho de banda limitado, lo que hace que el habla suene comprimida y menos natural. HD Voice preserva más detalles naturales durante las comunicaciones al duplicar el ancho de banda de Bluetooth a 16 kHz, denominado super wide band. HD Voice también utiliza modelos de aprendizaje automático entrenados para reducir el ruido y mejorar la voz, permitiendo transmitir un rango más amplio de la voz humana.

Un rango de audio más amplio resalta cada palabra

Este rango ampliado ayuda a capturar sonidos sutiles como “s”, “z”, “th” y “f”, que ayudan a distinguir palabras difíciles de entender en llamadas Bluetooth estándar. Al preservar estos detalles, las conversaciones se vuelven más claras y naturales.

Al combinar reducción inteligente de ruido y mayor ancho de banda de Bluetooth, HD Voice crea una experiencia de llamada más cercana a hablar en persona.

Los Galaxy Buds son los únicos auriculares Bluetooth que pueden admitir HD Voice en smartphones y tablets Galaxy.

Para activar el HD Voice, abra sus Galaxy Buds y, en su smartphone Galaxy, vaya a:

Ajustes > Ajustes de Galaxy Buds > Calidad de sonido y efectos > Opciones avanzadas de calidad > Super wide band speech

La diferencia del ecosistema Galaxy

Aunque muchos auriculares ofrecen llamadas claras, los Galaxy Buds, cuando se emparejan con dispositivos Galaxy, están diseñados para optimizar el rendimiento de HD Voice. Desde el momento en que realiza o responde una llamada, la serie Galaxy Buds4 preserva los detalles de la voz mientras reduce el ruido de fondo para garantizar que cada palabra se escuche de forma natural.

Esa es la ventaja de la integración del ecosistema Galaxy y la optimización de extremo a extremo.

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[1] Requiere configuración inicial en Ajustes o en la aplicación Samsung Wear en un dispositivo Galaxy compatible. Consulte la sección de Preguntas frecuentes en la página del producto en Samsung.com para conocer los requisitos de compatibilidad por función.

[2] Requiere un dispositivo Samsung Galaxy compatible, conexión a Internet y una cuenta Samsung.

[3] Requiere configuración inicial en Ajustes o en la aplicación Samsung Wear en un dispositivo Galaxy compatible. Consulte la sección de Preguntas frecuentes en la página del producto en Samsung.com para conocer los requisitos de compatibilidad por función.