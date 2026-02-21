La infraestructura de red frena la fuga de clientes de ISP en Perú

La arquitectura de red optimizada y la experiencia digital son esenciales para la retención de clientes en un mercado peruano de Internet cada vez más competitivo.

Redacción T21 / 21.02.2026 / 1:08 pm

En un entorno donde perder clientes cuesta hasta siete veces más que retenerlos, la arquitectura de red dejó de ser una decisión técnica para convertirse en una decisión de negocio.

En un contexto en el que el consumo digital crece aceleradamente y la experiencia del usuario se ha convertido en un factor decisivo para la permanencia de los clientes, la infraestructura y la arquitectura de red enfrentan nuevos desafíos en el mercado peruano de Internet. La distribución regional del tráfico, el acceso eficiente a contenido local y la interconexión con redes nacionales e internacionales son hoy variables clave para la sostenibilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP).

En el marco de Expo ISP Perú 2026, InterNexa abordó los principales desafíos que enfrentan los proveedores de servicios de Internet (ISP), entre ellos la pérdida de clientes asociada a problemas de experiencia digital y decisiones inadecuadas de arquitectura de red.

Según KissMetrics cerca del 47% de los usuarios considera crítico que una página cargue en menos de dos segundos, mientras que el 80% prioriza la calidad del servicio por encima del precio al momento de elegir o cambiar de proveedor. Además, la lealtad se ha reducido en el escenario post pandemia, lo que implica que cualquier degradación en la experiencia —como buffering, latencia elevada o interrupciones— tiene un impacto inmediato en la decisión de permanencia. Para los ISPs, esto significó que la percepción de desempeño dejó de ser un atributo intangible y pasó a convertirse en un KPI estratégico.

“Hoy más que nunca los usuarios quieren ver su contenido -ondemand- lo más rápido posible, sin latencia, y en la calidad de imagen más alta posible. Para ello los ISP necesitan una arquitectura híbrida que permita reducir buffering, acceso a rutas de tránsito nacional e internacional, CDNs locales y segmentación de tráfico que impacte directamente en la percepción de calidad del usuario final, les permita optimizar costos y disminuir la fuga de clientes”, comentó Werner Iparraguirre, gerente de cuenta de InterNexa Perú.

De acuerdo con el Global Internet Phenomena Report 2024, una proporción significativa del tráfico actual proviene de plataformas de streaming, redes sociales, gaming online y servicios en la nube, cuyo contenido no necesariamente se genera en la red del ISP, sino que es distribuido a través de CDNs y nodos de caché.

“Hoy la arquitectura de red dejó de ser una decisión técnica para convertirse en una decisión de negocio”, añadió Juan Fernando Mejía, director de Ingeniería y Expansión de InterNexa Perú.

Cómo evaluar las necesidades reales de los clientes

No todos los proveedores necesitan la misma configuración: mientras los clientes empresariales priorizan estabilidad y disponibilidad garantizada, los usuarios residenciales demandan una mejor experiencia en streaming, gaming y videollamadas. “La propuesta es combinar conectividad dedicada con acceso optimizado a contenido local, buscando reducir latencia, mejorar la experiencia del usuario y proteger la rentabilidad del negocio” Juan Fernando Mejia, director de Ingeniería y expansión de Red de InterNexa Perú.

Antes de ampliar capacidad o modificar la estrategia de conectividad, los ISP necesitan realizar un diagnóstico basado en información concreta. Esto implica analizar qué porcentaje de su cartera corresponde a clientes empresariales y cuánto al segmento residencial, cuáles son las quejas más recurrentes, en qué horarios se concentra el mayor tráfico y qué aplicaciones dominan el consumo.

Este análisis permite determinar si los problemas están relacionados con capacidad, latencia o estabilidad, y evita inversiones que no responden a la raíz del problema. Conocer el comportamiento real de los usuarios se convierte así en el primer paso para diseñar una arquitectura alineada al negocio y reducir la fuga de clientes.

La evolución del mercado de ISP en Perú está cada vez más vinculada a la eficiencia en interconexión, la gestión del tráfico y el entendimiento del perfil de consumo de los usuarios. En ese escenario, la arquitectura de red se consolida como un habilitador clave para que los ISP equilibren experiencia del usuario, eficiencia operativa y crecimiento sostenible.

En el ámbito local, InterNexa opera una red que supera los 7.000 kilómetros de fibra óptica en el país sobre torres eléctricas de alta tensión, con presencia en más de 39 ciudades y decenas de puntos de acceso distribuidos estratégicamente. Su infraestructura se conecta a tres cables submarinos internacionales y mantiene interconexión con los principales puntos de intercambio de tráfico locales, lo que le permite participar como proveedor de backbone y transporte mayorista para ISP y empresas.